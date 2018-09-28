В Микронезии случилось серьезное авиационное происшествие – пассажирский самолет, на борту которого находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа, совершил аварийную посадку на воду. Об этом сообщает местная газета Pacific Daily News.

По данным издания, ЧП случилось утром 28 сентября. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini следовал рейсом из Токио в Трук через Папуа-Новую Гвинею и Вено. При попытке совершить посадку в Вено самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в море в 150 метрах от берега.

Boeing 737 аварийно сел в море у берегов Микронезии

Оказавшись в море, люди стали спешно покидать самолет. Первыми на помощь терпящим бедствие подоспели местные рыбаки. По словам диспетчера аэропорта Джимми Эмилио, пассажиров и экипаж доставили в больницу, но обошлось без серьезных травм, сообщает The West Australian. Свидетели в свою очередь утверждают, что некоторые пассажиры получили тяжелые травмы.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 28.09.18

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