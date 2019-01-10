Сбербанк и ВТБ могут забрать «ЮТэйр» за долги

Авиакомпания «ЮТэйр» может перейти в собственность Сбербанка и ВТБ, которые по поручению президента и правительства разрабатывают проект новой авиакомпании для развития региональных перевозок. Как пишут «Ведомости», рассматривается вариант забрать для этого проекта Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции.

Но использовать эту авиакомпанию можно и без получения в ней доли, просто заключив соглашение о перевозках, говорят два собеседника «Ведомостей». Последний вариант был бы прозрачнее. Перевозчика для проекта тогда можно было бы отобрать по конкурсу, есть и другие претенденты помимо Utair, объясняют они.

«Банки рассматривают различные варианты, модель еще прорабатывается, поэтому преждевременно комментировать какие-либо детали», – говорит на это представитель ВТБ. Его коллеги из Сбербанка и Utair от комментариев отказались.

Напомним, 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

В конце декабря 2018 года стало известно о том, что «ЮТэйр» попросил банки списать половину долга. Ранее, 20 декабря, авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты только по 12-летнему кредиту, по семилетнему – нет. Просьбу о новой реструктуризации «ЮТэйр» объяснил подорожанием топлива и скачками валютных курсов, а дефолт – необходимостью направить средства на операционную деятельность – на топливо, лизинг судов, зарплаты сотрудникам.

Банки могут требовать досрочного взыскания всего долга по семилетнему кредиту, а через три месяца – банкротства авиаперевозчика. По данным источника «Нового Дня» в авиакомпании, в настоящее время гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов ищет покупателя для «ЮТэйр».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.01.19

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