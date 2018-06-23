Самолет «ЮТэйр» с болельщиками из Перу совершил аварийную посадку в Тюмени

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», перевозящий болельщиков сборной Перу, загорелся при заходе на посадку. Об этом сообщили сами пассажиры, которые возвращались из Екатеринбурга в Москву через Тюмень. Люди сняли видео задымления салона. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на RPP, за 20 минут до посадки в Тюмени пассажиры услышали взрыв, а через несколько секунд в салон стал проникать дым. Некоторые из 70 перуанцев, летевших этим рейсом, предположили, что возгорание произошло в двигателе, из турбины которого пошел дым. Экипаж самолета не стал разъяснять пассажирам, что именно случилось.

В следственном управлении СКР на транспорте подтвердили, что самолет совершил аварийную посадку в Тюмени и сказали, что всеми подробностями располагает уральское управление. Однако там агентству «Новый День» сообщили, что не располагают информацией об инциденте.

В пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр», между тем, прокомментировали ЧП. «При снижении на посадку произошли неполадки в работе одного из двигателей на рейсе UT106 Екатеринбург-Тюмень. По системе кондиционирования в салон кратковременно успел поступить дым, затем система очистила воздух. Распространение информации о пожаре на борту не соответствует действительности. Экипаж действовал по инструкции и посадил самолет в штатном режиме. Самолет самостоятельно зарулил на стоянку, пассажиры вышли по трапу без применения аварийных приспособлений. Авиакомпания совместно с авиационными властями проводит расследование, двигатель проверяется на предмет попадания постороннего объекта при снижении», – сообщили в «ЮТэйр».

За последние дни это второе ЧП, связанное с самолетами «ЮТэйр». В пятницу 22 июня, при подготовке к взлету пассажирского самолета ATR 72-500, выполнявшего рейс «Тюмень – Ханты-Мансийск», произошло возгорание левой стойки шасси. На борту находилось 20 пассажиров и 4 члена экипажа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Тюмень, служба информации

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