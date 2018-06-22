Следователи проверят, как обслуживался самолет, загоревшийся в аэропорту Тюмени

Тюменские следователи проводят проверку по факту ЧП в аэропорту Рощино. На данный момент сотрудники уральского СУТ СК России осмотрели место происшествия и самолет, опросили командира и второго пилота воздушного судна, сотрудников наземных технических служб аэропорта, осуществлявших предполетный осмотр самолета. В авиакомпании «ЮТэйр» следственным органом запрошены документы на воздушное судно, в том числе по его техническому обслуживанию.

«По предварительным данным, стойка шасси воздушного судна воспламенилась во время его движения по взлетной полосе перед выполнением взлета. На борту самолета на момент события находилось 20 пассажиров и 4 члена экипажа, из них никто не пострадал, – сообщили в Уральское следственное управление на транспорте. – В связи с произошедшим взлет был прерван, самолет отбуксирован на стоянку, пассажиры эвакуированы и отправлены к месту назначения другим рейсом».

В настоящее время следственным органом СК России запланированы и проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств авиасобытия.

Напомним, 22 июня, примерно в 9 часов 05 минут по местному времени, в тюменском аэропорту Рощино при подготовке к взлету пассажирского самолета ATR 72-500, принадлежащего авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс «Тюмень – Ханты-Мансийск», произошло возгорание левой стойки шасси. Читатель «Нового Дня» прислал в редакцию видео инцидента.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.06.18

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