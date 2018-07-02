Авиакомпания «Ямал» получила на треть больше субсидий из бюджета

Авиакомпания «Ямал» выплатит около 4,5 млн рублей дивидендов по итогам 2017 года. Это около половины чистой прибыли компании, сообщается в годовом отчёте перевозчика. Акционерами компании по-прежнему являются департамент имущественных отношений Ямала (98 процентов) и ликвидируемая «Фоника» Александра Забарского (1,8 процентов).

Вместе с этим АТК «Ямал» выплатила гендиректору Василию Крюку (является также депутатом заксобрания Ямала) в 2017 году 16,7 млн рублей зарплаты (в том числе НДФЛ – 2,2 млн рублей). Всего, напомним, его годовой доход составил 52 млн рублей. Он также является учредителем вертолётной авиакомпании «Ямал».

В годовом отчёте авиакомпании «Ямал» сообщается, что размер окружных субсидий за 2017 год составил 741 445 млн рублей (очевидно, опечатка, имелось в виду 741 млн рублей, оперативно уточнить не удалось – прим.ред), что на 32 процента больше уровня 2016 года. Напомним, власти выделяют из бюджета средства на компенсацию расходов авиакомпании для некоторых маршрутов. Кроме того, бюджет отдельно субсидирует лизинговые платежи перевозчика – АТК «Ямал» переходит на отечественные суда «Сухой Суперждет». До конца 2018 года в парке должно быть 18 таких судов.

Авиакомпанией «Ямал» в 2017 году перевезено 1,8 млн пассажиров, что на 23 процента больше 2016 года. При этом, по данным предприятия, пассажирооборот снизился.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 02.07.18

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