Авиакомпания «Ямал» получила вдвое больше субсидий в 2018 году

Региональная авиакомпания «Ямал» в 2018 году получила вдвое больше субсидий, при этом ее чистая прибыль составила всего 13,5 млн рублей. Об этом говорится в годовом бухгалтерском отчете компании, который опубликован 2 апреля 2019 года, сообщает агентство «Новый День». Из этих данных следует, что сумма последней покупки авиакомпании – шикарный автомобиль «Лексус» – составляет более половины годовой чистой прибыли перевозчика. Главой АТК «Ямал» является депутат заксобрания Ямала Василий Крюк.

Субсидии в 2018 году для авиакомпании «Ямал» составили 3,9 млрд рублей. Это в том числе, субсидии регионов на перевозки: ЯНАО – 714 млн рублей, Челябинской области – 245 млн рублей, соседней Тюмени – 66 млн рублей, софинансирование федерации и регионов – 418 млн рублей. А также возмещение лизинговых платежей: иностранным компаниям (за иностранные самолеты) – 1,1 млрд рублей. И ГТгосударственной транспортной лизинговой компании (за российские суда) – 1,3 млрд рублей. Компенсируют арендные платежи, напомним, тоже власти Ямала.

Чистая прибыль АТК «Ямал»по итогам 2018 года составила 13,5 млн рублей. Это на 4,5 млн рублей больше, чем в 2017 году. При том, что в 2017 году субсидии региональной авиакомпании составили 1,8 млрд рублей (более, чем на два миллиарда рублей меньше уровня 2018 года).

Во флоте компании в прошлом году было 15 судов «Сухой Суперджет», а всего – 37 различных самолетов. Напомним, именно из-за судов «Сухой Суперджет» перевозчик судится с ГТЛК. АТК «Ямал» не платит арендные платежи за лайнеры, которые неисправны и не используются. Общая сумма долга на февраль 2019 года составляла порядка 680 млн рублей. Из положительных итогов года в годовом бухгалтерском отчете отмечается рост числа заказных рейсов, увеличение числа перевезенных пассажиров, что в том числе стало возможно еще и потому, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов решил спонсировать новые направления. К сожалению, это не привело к росту рентабельности, отмечают в авиакомпании. В качестве одной из причин того, что не удается прирастить прибыль, АТК «Ямал» называет сильную конкуренцию.

В 2018 году у перевозчика выросла сумма кредитов – 1,9 млрд рублей против 760 млн рублей в 2017 году.

Авиационно-транспортная компания «Ямал» принадлежит на 98,2 процента правительству ЯНАО. Еще около двух процентов – у банкротящейся компании «Фоника». Эта доля, вероятнее всего, вскоре будет продана на на торгах.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 02.04.19

В «Тюменьэнерго» прокомментировали многомиллионные долги гендиректора. / «Ты первым сядешь!» Главный тюменский эсэр поругался с единороссами из-за денег. / «Чернобыль лучше»: жители Нового Уренгоя пришли в ужас от состояния больницы (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»