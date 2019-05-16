Авиакомпания «Ямал» ищет маркетолога для расчета субсидий из бюджета

Авиакомпания «Ямал» ищет аудитора и маркетолога, который сможет составить стратегию развития перевозчика. Государственной АТК нужно, чтобы кто-то подготовил ей презентацию для правительства, в которой бы обозначил необходимую сумму субсидий из бюджета. Аукцион по выбору подрядчика размещен на сайте торгов 13 мая. Сумма, которую компания готова отдать за стратегию развития – 36 млн рублей.

Техздание АТК «Ямал» состоит из двух частей. В первой части подрядчику нужно будет проанализировать финансовую отчетность за два предыдущих года, сравнить положение компании с положением конкурентов, проанализировать структуру расходов. По итогу подрядчик должен сделать для АТК «Ямал» презентацию с обоснованием суммы субсидий, которые должен выделить бюджет ЯНАО для дальнейшего существования перевозчика.

Во второй части, которая названа «разработкой стратегии», подрядчик должен оценить минимальное число социально необходимых рейсов, назвать экономически обоснованные рейсы, предложить способы оптимизации маршрутной сети. А также – готовые сценарии развития. «Сценарии должны способствовать снижению суммы субсидирования и повышению рентабельности», – говорится в техзадании.

Итогом работы подрядчика также должно стать проведение стратегической сессии с чиновниками по дальнейшему развитию авиакомпании.

АТК «Ямал» на 98 процентов принадлежит правительству Ямала, компания получает миллиардные субсидии из бюджета автономии. Деньги из казны выделяются на покрытие лизинговых платежей и на социально значимые рейсы.

Не так давно компания приобрела роскошный внедорожник, сделанный по индивидуальному заказу, почти за 8 млн рублей, задним числом. Еще в прошлом году эту же машину перевозчик продал другой госкомпании ЯНАО. В АТК «Ямал» не объяснили, зачем им нужна была машина и почему они ее продали. При этом сумма покупки составила почти половину чистой прибыли АТК «Ямал».

Салехард, служба информации

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