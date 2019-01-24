У государственной авиакомпании «Ямал» скоро появится новый владелец

Акции авиакомпании «Ямал» будут проданы с молотка. Дело в том, что один из учредителей перевозчика – предприятие «Фоника» – банкротится. Банкроту принадлежит пакет в 68 тыс. ценных бумаг или 1,8 процентов доли в уставном капитале АТК «Ямал».

«Наличие акций авиакомпании «Ямал» в собственности «Фоники» подтверждено. В ближайшее время должна состоятся оценка имущества, после чего пакет акций будет выставлен на торги как и остальное имущество СП «Фоника» в рамках банкротного производства», – рассказали агентству «Новый День» в аппарате арбитражного управляющего.

Основным владельцем авиакомпании «Ямал» является департамент имущественных отношений ЯНАО. Перевозчик регулярно получает миллиардные субсидии из бюджета ЯНАО. Глава авиакомпании «Ямал» – депутат окружного заксобрания и владелец вертолетной компании «Ямал» Василий Крюк.

СП «Фоника» получила долю в окружной авиакомпании в 2008 году. Эта фирма никак себя не проявляла публично в роли акционера, она лишь только получала дивиденды. Компания вообще долгое время оставалась в тени – в ее учредителях были лихтенштейнские офшоры. В последние годы бенефициар проявился – это известный бизнесмен Александр Забарский. Сам предприниматель стал фигурантом громких уголовных дел в отношении бывшего главы Удмуртии – его подозревали в даче взяток. Его активы начали банкротиться в 2017 году.

Бизнесмен имел многочисленные бизнес-интересы на Ямале. Его активы. например, фигурировали в одиозной истории с надымским мостом. Компания «Мостострой-11» так и не достроила этот объект, но смогла отсудить у заказчика – «дочки» «Корпорации развития» – два миллиарда рублей. Из неофициальных источников известно об уголовных делах вокруг этого конфликта.

Новый Уренгой, служба информации

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