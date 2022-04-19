Правительственный фонд ЯНАО купил пакет акций авиакомпании «Ямал»

Некоммерческая организация РИФ «Ямал» приобрела пакет акций авиакомпании «Ямал» за 11 млн 865 тыс. рублей. Пакет был выставлен на торги по начальной цене 19 млн 776 тыс. рублей. Пакет ранее принадлежал компании «СП Фоника», которая банкротится и вынуждена распродавать своё имущество (коим являются и акции ямальского перевозчика) на торгах.

Ранее сообщалось, что пакет в 68 тыс. акций – это 1,8% доли в уставном капитале АТК «Ямал». Согласно годовому отчёту перевозчика за 2020 год, вклад «Фоники» в уставный капитал составил 68 млн рублей. 98% акций принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО.

РИФ «Ямал», который приобрёл пакет акций авиакомпании «Ямал», учреждён департаментом имущественных отношений ЯНАО. У него не вполне понятный функционал и не вполне чистая репутация. При этом через эту структуру власти Ямала проводят финансовые операции, связанные с важными объектами. Например, через неё финансируется изготовление проектной документации для автомобильной части моста через Обь.

Отчётность фонд не раскрывает. Как именно и на что расходуются бюджетные субсидии – выяснить сложно.

Вероятно, после покупки доли АТК «Ямал» фондом власти региона сохранят за собой контроль над пакетом.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»