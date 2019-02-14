В деле Михайлицкого появились бывший ямальский прокурор и глава правительственного фонда

Ямальские следователи официально прокомментировали информацию о возбуждении уголовного дела в отношении известного менеджера госпредприятий на Ямале – Константина Михайлицкого. Фигурантами расследования как выяснилось, стали городские чиновники Нового Уренгоя и одиозный окружной фонд, который контролируется правительством ЯНАО и про сомнительные сделки которого уже не раз писали журналисты. Более того, с делом связан очень известный на Ямале прокурор, бывший чиновник, сообщает агентство «Новый День».

Неофициальная информация о задержании руководителя появилась сегодня ночью в СМИ. Газета «Коммерсант» сообщила о масштабных следственных действиях, которые прошли в том числе и в органах власти, на Ямале тоже.

Как сообщили в четверг, 14 февраля 2019 года в СУ СК Ямала, Константин Михайлицкий подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Речь идет о том периоде, когда он возглавлял «Фонд развития муниципального образования Новый Уренгой».

В СУ СК ЯНАО сообщают, что кроме Михайлицкого в деле есть также городские чиновники. Также стало ясно, почему «Коммерсант» намекал на связь Фонда Нового Уренгоя и уголовного дела с окружными чиновниками: одна из сомнительных сделок, которая легла в основу уголовного дела, имеет отношение к окружному фонду правительства Ямала.

«В период до июня 2015 сотрудники администрации Нового Уренгоя и руководство некоммерческой организации «Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой» совершили хищение. Злоумышленники заключили договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «УК «Динамика». Доля принадлежала Фонду и была продана по заниженной цене в пользу индивидуального предпринимателя. Ущерб составил не менее 22 млн. рублей», – говорится в сообщении следователей.

Кроме того, в 2017 году исполнительный директор «Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой» не внес в налоговые декларации продажу недвижимости. Сделки совершены со структурой ямальского правительства – НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал». В результате новоуренгойским фондом не исчислен и не уплачен в бюджет НДС в сумме более 58 млн рублей.

Любопытно, что ООО УК «Динамика», которая фигурирует в первом эпизоде дела – это управляющая компания в Новом Уренгое, которую возглавляет экс-глава Надымского района Станислав Шегуров. Директором конторы он стал в конце 2018 года. Он ушел поста главы Надымского района со скандалом – был задержан за взятку его заместитель Вадим Кирносов, которого недавно осудили.

Учредителями УК «Динамика» являются не менее известные в округе люди. Прямым учредителем является компания МПК «Орион», она контролируется тремя лицами: Доманским Сергеем Викторовичем (он же директор РИФ «Ямал» – правительственного фонда), Бавдурным Дмитрием Александровичем (бывший прокурор Нового Уренгоя, а также бывший глава департамента по взаимодействию с органами федеральной власти и мировой юстиции ЯНАО) и Евгением Александровичем Филипповым.

УК «Динамика» получает контракты от «Производственно технического объединения управления делами правительства ЯНАО» на управление домами.

Компания «Орион» не сразу стала владельцем УК «Динамика» – от «Фонда развития Нового Уренгоя» «Динамика» сначала перешла к Сергею Пантусу – вроятно, он и является тем самым предпринимателем, который купил ее за копейки. «Орион» стал учредителем управляющей компании в 2017 году.

Новый Уренгой, служба информации

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