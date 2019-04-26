Суд отпустил домой подозреваемого в коррупции топ-менеджера Ямала

Фигурант дела о коррупции в новоуренгойском фонде Константин Михайлицкий выходит из СИЗО. В пятницу, 26 апреля 2019 года, Новоуренгойский городской суд решил отпустить его под домашний арест до 26 июля 2019 года. Об этом сообщил агентству «Новый День» источник, знакомый с ходом следствия. Суд не посчитал нужным держать бывшего главу фонда Михайлицкого в заключении.

Ранее агентство уже описывало фабулу уголовного дела, которую раскрывали в следственном управлении СК Ямала. В 2015 году неназванные пока чиновники Нового Уренгоя и руководство Фонда развития Нового Уренгоя совершили хищение. Злоумышленники продали долю в уставном капитале ООО «УК «Динамика», принадлежавшую «Фонду развития Нового Уренгоя». Цена была заведомо занижена. Ущерб составил не менее 22 млн рублей.

Фото – Константин Михайлицкий. Его личная страница в соцсети

Агентство «Новый День» уже выяснило, что покупателем доли стал бизнесмен Сергей Пантус. Потом он передал эту компанию фирме «Орион». В итоге фирма УК «Динамика» стала принадлежать трем учредителям. Двое прекрасно известны в округе: это бывший бизнес-омбудсмен ЯНАО и прокурор Дмитрий Бавдурный и экс-глава фонда «РИФ Ямал» Сергей Доманский. Более того, они получили в распоряжение и другое имущество фонда развития Нового Уренгоя. Агентство уже описывало схемы, по которым это произошло, ранее. Роль г-на Пантуса тоже на этом не закончилась: именно он начал банкротить фонд Нового Уренгоя.

По версии силовиков, фонд также продал по заниженной цене стрелковую базу в Новом Уренгое. Агентство «Новый День» публиковало объяснения новых владельцев этого комплекса.

Еще один эпизод в деле г-на Михайлицкого – неуплата налогов. В нем фигурирует правительственный фонд «РИФ Ямал». «В 2017 году исполнительный директор «Фонда развития Нового Уренгоя» умышленно не отразил в налоговых декларациях реализацию объектов недвижимости по заключенным с НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» соглашениям в целях погашения обязательств по договорам займа. В итоге Фонд не уплатил в бюджет более 58 млн рублей», – рассказывали следователи.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 26.04.19

В Тюмени с ОМОНом и «маски-шоу» задержан брат свердловского вице-губернатора. / Депутат Когалыма претендует на место «нефтяного генерала». / Кремль вводит новую систему оценки губернаторов: ее эффективность под вопросом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»