Суд отпустил домой подозреваемого в коррупции топ-менеджера Ямала

Фигурант дела о коррупции в новоуренгойском фонде Константин Михайлицкий выходит из СИЗО. В пятницу, 26 апреля 2019 года, Новоуренгойский городской суд решил отпустить его под домашний арест до 26 июля 2019 года. Об этом сообщил агентству «Новый День» источник, знакомый с ходом следствия. Суд не посчитал нужным держать бывшего главу фонда Михайлицкого в заключении.
Ранее агентство уже описывало фабулу уголовного дела, которую раскрывали в следственном управлении СК Ямала. В 2015 году неназванные пока чиновники Нового Уренгоя и руководство Фонда развития Нового Уренгоя совершили хищение. Злоумышленники продали долю в уставном капитале ООО «УК «Динамика», принадлежавшую «Фонду развития Нового Уренгоя». Цена была заведомо занижена. Ущерб составил не менее 22 млн рублей.
Агентство «Новый День» уже выяснило, что покупателем доли стал бизнесмен Сергей Пантус. Потом он передал эту компанию фирме «Орион». В итоге фирма УК «Динамика» стала принадлежать трем учредителям. Двое прекрасно известны в округе: это бывший бизнес-омбудсмен ЯНАО и прокурор Дмитрий Бавдурный и экс-глава фонда «РИФ Ямал» Сергей Доманский. Более того, они получили в распоряжение и другое имущество фонда развития Нового Уренгоя. Агентство уже описывало схемы, по которым это произошло, ранее. Роль г-на Пантуса тоже на этом не закончилась: именно он начал банкротить фонд Нового Уренгоя.
По версии силовиков, фонд также продал по заниженной цене стрелковую базу в Новом Уренгое. Агентство «Новый День» публиковало объяснения новых владельцев этого комплекса.
Еще один эпизод в деле г-на Михайлицкого – неуплата налогов. В нем фигурирует правительственный фонд «РИФ Ямал». «В 2017 году исполнительный директор «Фонда развития Нового Уренгоя» умышленно не отразил в налоговых декларациях реализацию объектов недвижимости по заключенным с НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» соглашениям в целях погашения обязательств по договорам займа. В итоге Фонд не уплатил в бюджет более 58 млн рублей», – рассказывали следователи.
Новый Уренгой, служба информации
Новый Уренгой. Другие новости 26.04.19
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