В думу Ноябрьска от ЛДПР пойдет одиозный экс-прокурор

В Ноябрьске от ЛДПР на выборы пойдет участник нескольких неоднозначных историй, бывший прокурор Нового Уренгоя Дмитрий Бавдурный. О том, что г-н Бавдурный станет одним из кандидатов в думу нефтяной столицы, сообщил агентству «Новый День» координатор партии в ЯНАО Денис Садовников. Он уточнил, что в пятницу вечером, 5 июля 2019 года, Избирком Ноябрьска утверждает список всех кандидатов от партии ЛДПР. После этого либерал-демократы обнародуют полный список фамилий тех, пойдет на выборы от партии.

Дмитрий Бавдурный известен по двум публичным историям. Первая – его отставка после того, как в СМИ были опубликованы снимки, на которых в его кабинете запечатлены мужчина и женщина в нижнем белье. Вторая – уголовное дело, связанное с махинациями в фонде развития Нового Уренгоя. Бавдурный является бенефициаром компании УК «Динамика», долю в которой муниципальный фонд продал по заниженной цене. УК «Динамика» получает контракты от «Производственно технического объединения управления делами правительства ЯНАО» на управление домами. Вместе с Бавдурным долей в «Динамике» владеет еще один известный в ЯНАО человек – Сергей Доманский (экс-директор РИФ «Ямал»).

Ноябрьск, Новый Уренгой, служба информации

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