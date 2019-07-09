В Ноябрьске на выборах появился первый кандидат с судимостью

На выборы в гордуму Ноябрьска заявился кандидат с погашенной судимостью за неуплату алиментов. Это Аскеров Эльмаддин Закиро оглы. Его выдвинула партия КПРФ в многомандатном округе номер шесть. По данным ТИК Ноябрьска, г-н Аскеров был осужден по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Судимость погашена в феврале 2019 года. Г-н Аскеров временно безработный.

Из примечательных кандидатов в Ноябрьске также – бывший прокурор, чиновник, омбудсмен Дмитрий Бавдурный. Он идет от ЛДПР в пятом многомандатном округе. Г-н Бавдурный является директором компании «Орион» (обособленное подразделение «Пуровский»).

«ЕР» выбирала кандидатов по итогам праймериз. Их фамилии агентство перечисляло ранее.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 09.07.19

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