Жители Ноябрьска не захотели видеть среди депутатов главврача Шалаева

Главврач ноябрьской ЦГБ Олег Шалаев не прошел праймериз «Единой России» для выдвижения на выборах в гордуму. Медик не набрал нужного числа голосов жителей для того, чтобы стать кандидатом от партии на ближайших выборах. Об этом свидетельствуют результаты предварительного голосования, опубликованные на сайте реготделения «ЕР» в понедельник, 27 мая 2019 года.

Вместе с этим другой медик – глава станции «скорой помощи» Ноябрьска Виктор Гордиенко – будет баллотироваться в гордуму от «ЕР», если его планы и планы партии не изменятся. Он стал одним из победителей предварительного голосования партии.

Бывший главврачи «неотложки» Ноябрьска Олег Брезицкий предсказуемо не стал победителем праймериз «Единой России» . Он является депутатом гордумы действующего созыв

Ранее агентство «Новый День» уже сообщало, что единороссы начали предвыборную кампанию в Ноябрьске с размещения баннеров с основными кандидатами. Лозунг кампании выбран невнятный – «ноябрьскда». Что он означает – один из участников праймериз, чей плакат появился на улице города, Владислав Тракслер, объяснить не смог.

Приводим список победителей праймериз. По первому округу большинство голосов набрали Ирина Ращупкина, Игорь Виноградов, Максим Цыганков, Наталья Чемиренко и Виктор Гордиенко.

Во втором избирательном округе лидерами стали Елена Строкова, Сергей Валько, Алексей Гнедин и Юрий Беспалов. В третьем округе фамилии следующие: Владислав Тракслер, Сергей Антонюк, Артур Галимулин, Светлана Германова и Евгений Черный. В четвертом – Геннадий Королев, Максим Солодов, Валентин Цыганков, Руслан Хасанов и Антон Ноздрачев.

В пятом округе победителями стали Александр Ткаченко и Николай Корнелюк. В шестом – Валерий Бровченко, Рашид Ибрагимов и Дмитрий Чендев.

Ноябрьск, служба информации

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