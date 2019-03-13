Два главных врача Ноябрьска хотят в политику

В Ноябрьске в политику решили идти два главных врача – это руководитель городской центральной больницы и глава станции «скорой помощи». Олег Шалаев и Виктор Гордиенко заявились на праймериз «Единой России» для получения поддержки партии на выборах в гордуму. Об этом сообщает 13 марта местный телеканал «МигТв».

Напомним, накануне горожане озвучили претензии к городской больнице, которую возглавляет г-н Шалаев, в фильме.

В нынешней думе представителем медсообщества является Олег Брезицкий – бывший глава станции «скорой».

В ЕР ранее называли первых кандидатов в Ноябрьске.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 13.03.19

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