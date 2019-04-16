Медики выдвинули своего кандидата в заксобрание Ямала

На Ямале выдвинули кандидата в заксобрание округа от медицинского сообщества – это глава перинатального центра Салехарда Алексей Денисов. Его кандидатуру поддержал профсоюз медиков Салехарда во вторник, 16 апреля 2019 года, на заседании. Об этом сообщил агентству «Новый День» собеседник в администрации округа. Сегодня же профсоюз поддержал еще две кандидатуры из числа медиков для выдвижения на выборах в городскую думу столицы Ямала. Это Владимир Мартынюк – действующий глава Салехарда, замглавврача окружной больницы в Салехарде, и его коллега, травматолог окружной больницы Евгений Забара.
Глава профсоюза Елена Урсова не стала комментировать политическое решение, сообщив, что ей неудобно говорить.
Выдвинув кандидатов, профсообщество откликнулось на предложение губернатора Ямала Дмитрия Артюхова вместе решать проблемы. В округе тема здравоохранения – одна из самых острых. Люди жалуются на очереди, на нелогичную оптимизацию, сокращение сотрудников, закрытие стационаров, объединение больниц, не недостаток узких специалистов.
Правда, в заксобрании уже есть один медик – Игорь Герелишин, начальник медико-санитарной части «Газпром Добыча Надым». Но он за последнее время ни разу не выступил с предложениями на думе и даже никак не прокомментировал острый доклад и критику уполномоченного по правам человека Анатолия Сака, который озвучил проблемы в медицине Ямала.
По версии политолога Кирилла Истомина, кандидатура Алексея Денисова вполне может быть поддержана гражданами. «Его в городе очень многие знают. Он хороший врач, специалист своего дела, он помог появиться на свет многим детям. Да, у него нет политического опыта, но вместе с этим у него есть узнаваемость и репутация», – рассуждает технолог.
Мандат в заксобрании Ямала стал вакантен осенью 2018 года, когда полномочия досрочно сложила Елена Зленко. Она стала сенатором от ЯНАО после того, как губернатором был назначен Дмитрий Артюхов. Г-жа Зленко возглавляла комитет по соцполитике, после ее ухода вопросы в этой сфере стало фактически некому адресовать.
Салехард, Юлия Фролова
Салехард. Другие новости 16.04.19
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