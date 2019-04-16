Медики выдвинули своего кандидата в заксобрание Ямала

На Ямале выдвинули кандидата в заксобрание округа от медицинского сообщества – это глава перинатального центра Салехарда Алексей Денисов. Его кандидатуру поддержал профсоюз медиков Салехарда во вторник, 16 апреля 2019 года, на заседании. Об этом сообщил агентству «Новый День» собеседник в администрации округа. Сегодня же профсоюз поддержал еще две кандидатуры из числа медиков для выдвижения на выборах в городскую думу столицы Ямала. Это Владимир Мартынюк – действующий глава Салехарда, замглавврача окружной больницы в Салехарде, и его коллега, травматолог окружной больницы Евгений Забара.

фото – «Новый День»

Глава профсоюза Елена Урсова не стала комментировать политическое решение, сообщив, что ей неудобно говорить.

Выдвинув кандидатов, профсообщество откликнулось на предложение губернатора Ямала Дмитрия Артюхова вместе решать проблемы. В округе тема здравоохранения – одна из самых острых. Люди жалуются на очереди, на нелогичную оптимизацию, сокращение сотрудников, закрытие стационаров, объединение больниц, не недостаток узких специалистов.

Правда, в заксобрании уже есть один медик – Игорь Герелишин, начальник медико-санитарной части «Газпром Добыча Надым». Но он за последнее время ни разу не выступил с предложениями на думе и даже никак не прокомментировал острый доклад и критику уполномоченного по правам человека Анатолия Сака, который озвучил проблемы в медицине Ямала.

По версии политолога Кирилла Истомина, кандидатура Алексея Денисова вполне может быть поддержана гражданами. «Его в городе очень многие знают. Он хороший врач, специалист своего дела, он помог появиться на свет многим детям. Да, у него нет политического опыта, но вместе с этим у него есть узнаваемость и репутация», – рассуждает технолог.

Мандат в заксобрании Ямала стал вакантен осенью 2018 года, когда полномочия досрочно сложила Елена Зленко. Она стала сенатором от ЯНАО после того, как губернатором был назначен Дмитрий Артюхов. Г-жа Зленко возглавляла комитет по соцполитике, после ее ухода вопросы в этой сфере стало фактически некому адресовать.

Салехард, Юлия Фролова

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