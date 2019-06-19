В Салехарде появился первый претендент на свободное место в окружной думе

Первый кандидат появился на довыборах в заксобрание ЯНАО – справедливоросс Евгений Соколов. Документы на него представило региональное отделение «СР» 18 июня 2019 года, сообщают в Избиркоме Ямала.

Решение о заверении списка кандидатов партии, в котором только фамилия г-на Соколова, будет принято в течение трех дней. После этого кандидату нужно будет представить свои документы для регистрации, поясняют в комиссии. Предприниматель Евгений Соколов участвовал в выборах в заксобрание ЯНАО от «Справедливой России» в 2017 году, но не смог получить нужный процент голосов.

С кандидатом уже определилась и «Единая Россия», только документы в Избирком партия пока не подала. Внутрипартийное голосование выиграл глава перинатального центра Салехарда – Алексей Денисов. Он является основным кандидатом на место в окружной думе.

Довыборы в заксобрание Ямала связаны с досрочной отставкой вице-спикера Елены Зленко, которая стала сенатором. Они пройдут 8 сентября 2019 года. Кстати, в этот же день жителям города придется выбрать еще и новый состав гордумы.

Салехард, служба информации

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