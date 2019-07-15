У одного из претендентов на место в думе Ямала нашли недостоверные сведения об имуществе

У одного из претендентов на мандат депутата заксобрания ЯНАО нашли недостоверные сведения в декларации. Речь идет о предпринимателе Евгении Соколове. Сведения об этом есть на сайте окружного избиркома, сообщает агентство «Новый День».

Как уточнили в комиссии, помимо той недвижимости, которую указал желающий участвовать в выборах Соколов, у него также есть доля земельного участка и доля в праве общей долевой собственности дома. Избирком также нашел незначительные неточности в размерах площади недвижимости, которую указал г-н Соколов.

Он, напомним, баллотируется от «Справедливой России». В региональном отделении партии не удалось получить комментарии по поводу недостоверных сведений г-на Соколова – никто не взял трубку.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.07.19

Ямалец залез на электрический столб ради фокуса и умер. / В Пулково рейс на Ямал, сорванный из-за неисправности самолета, перенесли на следующий день. / Погиб пилот, который учил летать Путина со стерхами на Ямале (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»