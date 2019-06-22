Известный абориген-оппозиционер идет на выборы в думу Салехарда от КПРФ

Ямальские коммунисты назвали своих кандидатов на выборах. В заксобрание округа от КПРФ пойдет Людмила Журавлева (помощник депутата Елены Кукушкиной). Об этом сообщается на официальном сайте партии в воскресенье, 22 июня 2019 года.

Кандидатуры озвучены на партийной конференции.

Среди кандидатов от КПРФ на местных выборах – несколько интересных кандидатов. В том числе, например, известный оппозиционер-оленевод Ейко Сэротэтто из Ямальского района – он будет баллотироваться в городскую думу Салехарда.

В думу Ноябрьска коммунисты в числе прочих будут выдвигать общественника Александра Бондарчука, который также является оппозиционером. И Алексей Ширшов, вероятно, это брат уволенного с уголовным делом директора спортивной школы Сергея Ширшова. Увольнение Ширшовы связывали с политическим конфликтом с заместителем мэра Надеждой Гудковой. Алексей Ширшов называет себя активистом и также привлекает внимание к городским проблемам.

Ранее ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия» тоже назвали своих кандидатов в окружную думу. Есть также первый самовыдвиженец.

Салехард, служба информации

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