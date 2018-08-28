Расследование ФСБ против ямальского чиновника закрыла полиция

В Ноябрьске летом 2018 года закрыто уголовное дело в отношении Сергея Ширшова, до мая 2016 года возглавлявшего МАУ «Центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы» (Лыжная база). Причина – отсутствие состава преступления.

Увольнение Ширшова было резонансным – под петицией в его защиту подписались около 500 человек. Редко чиновники комментируют кадровые рокировки, но его уход сопровождался критикой замглавы города Надежды Гудковой, которая просила «снять звезду со лба». Увольнению предшествовал выговор из-за кумовства в учреждении.

О возбуждении уголовного дела стало известно позднее, но его фабула держалась в секрете. Было только известно, что делом занимается ФСБ. Между тем фабула любопытна. По данным «Нового Дня», суть такова: Сергей Ширшов в 2016 году продал своему приятелю старую «Газель», принадлежащую спортивному центру. Тот снял с машины «красивые» номера – с цифрами «005» – и зарегистрировал их на авто своей супруги («БМВХ5»). После этого Ширшов выкупил «Газель» обратно (на ней уже были зарегистрированы новые знаки). По версии обвинения, глава спортцентра не получил согласование мэрии на эту сделку, более того, в момент манипуляций с номерами машина уже была продана через систему официальных торгов. Но уголовное дело прекратили, поскольку автомобиль остался в собственности учреждения, то есть ущерба нет. «Красивые номера» по закону ничего не стоят. Решение приняла полиция 14 июня 2018 года, куда дело было передано от ФСБ.

Сергей Ширшов расценивает прекращение дела как один из этапов борьбы за свою репутацию. В беседе с агентством «Новый День» он пояснил: ему пришлось оспаривать множество претензий и дискредитирующих заявлений. В том числе, он смог через суд оспорить выговор, который ему объявили за трудоустройство родственников.

«За период расследования я лишился квартиры, автомобиля, работы. Мне пришлось уехать в другой регион. Но в итоге силовики так и не смогли доказать мою вину. На посту директора спортивного центра я работал честно: был увеличен материальный фонд, зарплаты сотрудников сравнялись с «газпромовскими», я провёл большую ревизию, избавлялся от неиспользуемого имущества. Лыжная команда Ноябрьска занимала призовые места на российских соревнованиях», – рассказывает г-н Ширшов.

Его брат Алексей Ширшов полагает, что все претензии силовиков связаны с личной неприязнью служащих мэрии Ноябрьска. «Возможно, речь идёт о нежелании некоторых чиновников терять контроль над бюджетом спортивной сферы», – рассуждает брат экс-руководителя. Он не исключил, что виной всему может быть и политический конфликт с замглавы Надеждой Гудковой.

Ранее в мэрии Ноябрьска, рассуждая о заявлениях брата Ширшова, говорили, что каждый волен высказывать своё мнение. А «заявления о фактах нарушений рассматриваются в правовом поле. Результаты такой оценки доводятся до СМИ и общественности».

Как рассказал агентству «Новый День» адвокат Сергея Ширшова Дмитрий Яриков, сейчас его подзащитный взыскивает компенсацию в связи с прекращением дела. Одно решение в пользу Ширшова уже вынесено.

Агентству «Новый День» известно, что прокуратура и следователи не оставляют попыток привлечь спортивного функционера к ответственности. Уже в 2018 году было возбуждено новое уголовное дело, согласно которому Сергей Ширшов трудоустроил сестру жены и неправильно начислял ей зарплату. «Обвинение по нему до сих пор не предъявлено. Это дело, по моему мнению, тоже может быть прекращено, так как там нет состава преступления. Работник получал зарплату за труд, который выполнял», – заключил г-н Яриков.

Ноябрьск, служба информации

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