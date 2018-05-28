На Ямале под следствием оказался очередной директор спортшколы

Ямальские силовики снова нашли коррупцию в спортивной сфере. На этот раз объектом внимания правоохранителей стал директор Детско-юношеской спортшколы Муравленко – Андрей Миронов. У него дома проводят обыски, сообщил агентству «Новый день» источник в правоохранительных органах.

Полиция подозревает, что на протяжении двух лет руководитель незаконно выписывал себе премии. Возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Общая сумма нелегальных доплат может достигать 150 тыс. рублей. По версии собеседника в силовых структурах, в рамках проверки может быть найдено больше нарушений. «Сейчас коллектив запуган, но в итоге может открыться много преступных эпизодов», – сообщил собеседник.

Супруга г-на Миронова работает в администрации города. Комментировать уголовное дело сам директор спортшколы в беседе с агентством «Новый день» отказался, добавив, что это «полная чушь».

Ранее нарушения нашли в деятельности директора детско-юношеской спортивной школы «Авангард» в Тарко-Сале Любови Зарко. По версии правоохранителей, она неправомерно получала доплаты по подложному удостоверению о наличии знака «Отличник физической культуры и спорта».

Идёт расследование в отношении экс-директора Ледового дворца в Салехарде Ирины Смолькиной, рассказывает собеседник в правоохранительных органах. Она, по предварительной версии, вывела средства учреждения и использовала их на собственные нужды – на покупки. Расследование объёмное, проводятся экспертизы и проверки, поясняет инсайдер.

Это далеко не первая проверка в сфере спорта. Громким стало расследование в отношении бывшего директора департамента спорта ЯНАО Александра Эйриха. Его осудили за взятку и приговорили к шести годам лишения свободы.

В Ноябрьске было возбуждено резонансное уголовное дело в отношении директора «Центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы» Сергея Ширшова.Это случилось после ревизии мэрии, которая нашла нарушения в работе учреждения. Как сообщала замглавы Ноябрьска Надежда Гудкова, Ширшов трудоустроил в «Центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы» города своих родственников – супругу, сестру супруги, брата. Судя по всему, сестра жены была трудоустроена фиктивно. Законно ли она получала зарплату – сейчас проверяют силовики. Между тем брат руководителя спортучреждения Алексей Ширшов связывал отставку и расследование с политическим конфликтом: по его словам, в смещении директора Центра была заинтересована замглавы Ноябрьска Надежда Гудкова, преследующая собственные интересы. Кстати, предыдущий директор этого учреждения Руслан Кожевников также осужден за взятку.

Муравленко, служба информации

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