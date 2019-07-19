В Ноябрьске первый выборный скандал: оппозиционера сняли с выборов

Критик городской власти, автор оппозиционного блога, брат уволенного директора «Лыжной базы» Алексей Ширшов не будет участвовать в выборах в гордуму Ноябрьска. Его выдвижение отменилось. Как сам г-н Ширшов пояснил 19 июля 2019 года агентству «Новый День», об отмене выдвижения ему сообщила накануне глава ТИК Ноябрьска Светлана Ганошенко. Для него это было, по его словам, ожидаемо.

«Ганошенко сообщила, что у меня есть вид на жительство в Белоруссии и это является препятствием для участия в выборах в Ноябрьске. И это несмотря на то, что я более 30 лет живу в городе, у меня, разумеется, есть гражданство РФ. Я написал заявление в ТИК с просьбой разъяснить правовые основания для такого заявления. Кроме того, сегодня утром я отнес заявление в прокуратуру, чтобы понять, действительно ли вид на жительство может являться препятствием», – пояснил г-н Ширшов. Напомним, его выдвинула партия КПРФ. Он собирался баллотироваться в трехмандатном округе номер шесть.

В ТИК агентству «Новый День» заявили, что у них есть личное заявление от участника выборов об отмене выдвижения. «Это не решение комиссии, а решение самого кандидата. Больше я вам ничего сказать не могу. Спрашивайте главу комиссии Ганошенко Светлану», – сказал собеседник, ответивший на телефонный звонок. Г-жа Ганошенко оказалась занята и не смогла поговорить с журналистами.

По словам Ширшова, это неправда. Он не отказывался от участия в выборах и не писал заявление об этом. «Я предполагал, что власти города будут искать предлог, чтобы не допустить меня до выборов. Но и я не сдамся», – резюмирует собеседник.

Алексей Ширшов ведет блог, в котором часто критикует чиновников Ноябрьска – за уборку дорог, некачественное благоустройство, мусорную реформу и прочее. Кроме того, он комментировал конфликт, который был связан с увольнением его брата Сергея Ширшова с поста директора «Лыжной базы». В отношении Сергея Ширшова, напомним, было возбуждено резонансное уголовное дело, но в итоге его закрыли.

Вместе с этим до сих пор Алексей Ширшов следит за сферой спорта и физкультуры в городе. «Я кажое утро занимаюсь бегом, ко мне подходят люди и высказывают свои претензии, делятся переживаниями. В сборных региона нет детей из Ноябрьска, лыжные трассы в плохом состоянии и так далее – вопросов очень много», – заключает г-н Ширшов.

Ноябрьск, служба информации

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