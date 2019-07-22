Известный бизнесмен и депутат Гампель снялся с выборов в Ноябрьске

В Ноябрьске снялся с выборов известный бизнесмен, действующий депутат гордумы Анатолий Гампель. Об этом сообщается в документах городской избирательной комиссии. Решение принято 20 июля 2019 года.

Анатолий Гампель представляет в думе города «Справедливую Россию» и выдвигался на новые выборы он тоже от этой партии. Как сообщила агентству «Новый День» представитель г-на Гампеля Лариса Епишева, по его версии, в думе не сложится профессиональный состав депутатов. Выдвинутые кандидаты – это преимущественно молодые люди, у которых нет социального и управленческого опыта, необходимых компетенций. Результативность такой думы сомнительна.

Выборы в Ноябрьске пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 года. Дума в 2019 году избирается по многомандатной системе – когда один округ представляет несколько человек. Все потенциальные участники уже заявлены – они выдвинулись. Сейчас идет период регистрации.

Ранее стало известно о первом предвыборном скандале – с выборов снялся Алексей Ширшов, который ведет оппозиционный блог. Он сказал агентству «Новый День», что ему объявили о том, что в кампании он участвовать не будет из-за вида на жительство в Белоруссии. В комиссии же сказали, что он снял свою кандидатуру самостоятельно.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 20.07.19

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