Известный бизнесмен Гампель снова идет в думу Ноябрьска

Известный ноябрьский бизнесмен и депутат Анатолий Гампель подал документы для участия в выборах в городскую думу. Об этом сообщил собеседник агентства «Новый День» в его окружении. Г-н Гампель выдвигается от «Справедливой России» во втором многомандатном округе.

Во втором многомандатном округе выдвинулись от «Единой России» представитель «Газпром добычи Ноябрьск» Юрий Беспалов и депутат Сергей Валько.

Анатолий Гампель хорошо знаком в городе, но мнения о его работе и проектах разнятся: у него не только высокий рейтинг, но есть и антирейтинг. Не так давно он судился с общественником Александром Бондарчуком, который также хочет попасть в думу, из-за оскорбительного видео. При этом г-н Гампель не так давно построил в городе первый частный бассейн, имеет гостиницу, рынок.

Ноябрьск, служба информации

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