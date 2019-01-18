Суд разрешил общественнику в Ноябрьске рассуждать вслух о коррупции в думе и мэрии

Арбитражный суд Ямала объяснил, почему отказал депутату гордумы Ноябрьска Анатолию Гампелю в иске о защите чести и достоинства. Инстанция опубликовала решение по делу, участниками которого являются сам г-н Гампель и местный общественник Александр Бондарчук. Поводом для разбирательства, напомним, стало видео, в котором общественник высказался критически о народном избраннике. Судебная тяжба проходит на фоне подготовки к выборам депутатов в городскую думу: Бондарчук уже заявил о желании баллотироваться, Гампель пока не высказался определенно, но его участие тоже вероятно.

Агентство «Новый День» уже подробно рассказывало о конфликте между общественником и депутатом. Бондарчук опубликовал видео о новом здании, которое возводит компания г-на Гампеля, на своей странице в «ВКонтакте» летом 2018 года. Анатолий Гампель посчитал, что в ролике использованы некорректные фразы и потребовал опровержения. В том числе, он просил общественника отказаться от предположения, согласно которому участок под строительство был получен по коррупционным схемам. Кроме того, в своем ролике Бондарчук сравнил Гампеля с отрицательным персонажем произведения «Собачье сердце». Эти слова народный избранник тоже посчитал оскорбительными. Гампель просил компенсировать моральный вред в размере 300 тыс. рублей.

В суде народный избранник пояснил, что земля под строительство офисного здания была им получена в результате аукциона, на законных основаниях.

Суд посчитал, что Бондарчук в ролике лишь высказал свое личное мнение: все спорные фразы сопровождались выражениями, свидетельствующими о том, что информация может быть недостоверной. Кроме того, по версии суда, бизнесмен Анатолий Гампель не предоставил доказательств того, что высказывание Бондарчука повлекли страдания.

Именно поэтому в иске Анатолию Гампелю было отказано. При этом не исключено, что разбирательство продолжится в апелляционной инстанции.

Как сообщил в беседе с агентством «Новый День» Александр Бондарчук, он от своих предположений не отказывается, а также ждет апелляции. Депутат Анатолий Гампель отказался комментировать решение суда и дальнейшие перспективы разбирательства.

Ноябрьск, служба информации

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