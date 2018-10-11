Депутат из Ноябрьска требует с жителя города 300 тыс. рублей за оскорбление чести

Владелец строительной компании в Ноябрьске, депутат Анатолий Гампель требует с жителя города Александра Бондарчука, которого считают оппозиционером, 300 тыс. рублей. Такова, по мнению г-на Гампеля, должна быть сумма компенсации морального вреда за нанесение ущерба его репутации, сообщает агентство «Новый День». Иск депутата рассматривается в арбитражном суде Ямала. 10 октября 2018 года состоялось первое заседание.

Спор общественника Бондарчука и бизнесмена Гампеля связан с видеозаписью, которую сделал первый. О ней агентство уже рассказывало. Компания предпринимателя «Инвест Аляска» строит офисное здание в центре Ноябрьска. Причём ранее там планировалось возвести жилой дом, но жители высказались против этого. Бизнесмену пришлось сменить проект, прошли долгие согласования с местными властями. И после этого общественник Александр Бондарчук снял площадку на камеру и в комментариях предположил, что Гампель обманул жителей, продолжая вести стройку. «Я их давлю, давлю, а они мне сапоги лижут и лижут», – сказал автор видео, имея в виду бизнесмена и жителей. Это и стало поводом для судебных тяжб.

Летом 2018 года спор рассматривали в городском суде Ноябрьска, но он прекратил производство в связи с тем, что это не является его подсудностью.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 11.10.18

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