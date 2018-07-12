В Ноябрьске депутат гордумы отстаивает свою честь в суде после одиозного видео

В четверг, 12 июля 2018 года, в Ноябрьске состоялось заседание суда по иску бизнесмена, депутата городской думы Анатолия Гампеля к активисту Александру Бондарчуку.

Поводом для разбирательств стало строительство офисного здания, инвестором которого является Анатолий Гампель. Стройку ведёт «Ивест Аляска». Участок расположен в самом центре города – на Ленина, 19. Ранее бизнесмен планировал возвести там девятиэтажный дом. Но жители соседних многоэтажек выступили против. Тогда бизнесмен отказался от стройки, пересмотрел свои планы и решил возвести на этом месте трёхэтажное офисное здание. Когда вопрос был урегулирован на уровне городской власти и проект был согласован, стройплощадку снял на видео общественник Александр Бондарчук. Он посчитал, что г-н Гампель не держит своё слово и желает обмануть жителей. Бондарчук сопроводил съёмку саркастическими комментариями: «Я их давлю, давлю, а они мне сапоги лижут и лижут», – сказал автор видео, имея в виду бизнесмена и жителей.

Анатолий Гампель посчитал, что это оскорбление и подал иск в суд о защите чести и достоинства. «Вокруг этого строительства было много разговоров. В итоге с учётом мнения жителей и властей пришли к тому, что компания будет возводить офисное здание. Есть необычный, красивый, современный проект здания. И мне непонятно, почему Александр Бондарчук решил подогреть обстановку и настроить жителей против меня и стройки. Когда было опубликовано видео, я позвонил ему и предупредил, что обращусь в суд, что и сделал», – сказал в беседе с агентством г-н Гампель.

Как пояснил Александр Бондарчук, суд в четверг, 12 июля, отказал Гампелю – ему предложено обратиться в арбитраж.

Так выглядит стройплощадка сейчас. Осенью задние планируют открыть

Проект будущего здания

Ноябрьск, служба информации

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