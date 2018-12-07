В Ноябрьске депутат открывает частный бассейн (ФОТО)

В Ноябрьске открывается частный бассейн, в котором смогут плавать все желающие. Как сообщил агентству «Новый День» бизнесмен, депутат гордумы, который и возводил объект – Анатолий Гампель, открытие запланировано на 14 декабря 2018 года. «Срок строительства бассейна – семь месяцев. Это очень быстро. Аналогичные объекты в соседних городах возводятся гораздо дольше. Уже забронированы почти все часы, в городе не хватает воды. Мы рассчитываем, что объект будет востребован», – рассказал г-н Гампель. И добавил, что сумма инвестиций – выше 120 млн рублей.

Он сообщил, что также готовится к открытию его офисное здание, из-за которого был конфликт с жителями и даже суд с активистом Александром Бондарчуком. «Открытие запланировано на 20 декабря», – анонсировал Анатолий Гампель.

Анатолий Гампель подавал в суд на Александра Бондарчука из-за видеозаписи, которую сделал последний. На ней Бондарчук говорит, что Гампель строит офисное здание, хотя против возведения выступили жители города. «Я их давлю, давлю, а они мне сапоги лижут и лижут», – сказал автор видео, имея в виду бизнесмена и жителей. Это и стало поводом для судебного разбирательства.

Суд отказал в иске. Мотивировочное решение ещё не опубликовано. Анатолий Гампель будет обжаловать его.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 07.12.18

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