Медиаменеджер Ямала не смог победить на праймериз в заксобрание

«Единая Росси» на Ямале поддержит на выборах в заксобрание округа осенью медика Алексея Денисова. Он стал победителем праймериз по одномандатному салехардскому округу. Место стало вакантным после того, как прежний одномандатник Елена Зленко перешла на работу в Совет Федерации.

Как сообщили в понедельник, 27 мая 2019 года, в реготделении партии, г-н Денисов набрал 69 процентов голосов на предварительном голосовании. Другой представитель интеллигенции Ямала – врач Анжела Печенкина набрала почти в шесть раз меньше голосов. Медиаменеджер Николай Шандрыголов стал вторым по числу проголосовавших.

Также в «Единой Росси» озвучивают итоги праймериз городскую думу. Напомним, в 2019 оду избирать депутатов будут по многомандатным округам, то есть каждый округ будут представлять несколько народных избранников.

В избирательном округе один тройку победители – Марина Барт, Ольга Глазкова и Лариса Цупикова. По избирательному округу два – Евгений Забара, Вадим Кугаевский, Игорь Овсяник, Павел Титов, Александр Бородин. Избирательный округ три: нынешний глава города Владимир Мартынюк, Оксана Беседина, Роман Арефьев, Андрей Умников, Денис Теленков. В избирательном округе четыре: Владимир Полупанов, Александр Пизняк, Светлана Хороля. Округ пять: Начия Гизатуллина, Игорь Павлиский, Татьяна Соловьева и Игорь Семенов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.05.19

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