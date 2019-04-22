В Салехарде медик пришел в «Единую Россию» за поддержкой на выборах

Глава перинатального центра Салехарда Алексей Денисов подал документы для участия в праймериз «Единой России» в понедельник, 22 апреля 2019 года. Как ранее сообщало агентство «Новый День», он хочет получить поддержку партии для выдвижения на довыборах в заксобрание по салехардскому округу. Ранее его поддержал городской профсоюз медиков.

Ранее документы для участия в праймериз подали учитель английского Анжела Печенкина, глава агентства «Север Пресс» Николай Шандрыголов и Степан Зинченко, должность которого не указана. Место в заксобрании Ямала освободилось после того, как досрочно сложила полномочия Елена Зленко.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.04.19

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