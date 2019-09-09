Новым депутатом Заксобрания Ямала станет медик

Новым депутатом заксобрания Ямала предсказуемо станет выдвинутый «Единой Россией» медик Алексей Денисов. Он с большим отрывом побеждает на выборах в одномандатном салехардском округе. Об этом сообщается в материалах Избиркома ЯНАО (данные на 5:30 утра местного времени).

Второе место – у представителя КПРФ Людмилы Журавлевой. На третьем месте – кандидат от ЛДПР Елена Смирных. Экзит-полы показывали другой расклад – на втором месте должна была оказаться г-жа Смирных.

Выдвиженец от «Казачьей партии» Игорь Михайлюк не смог стать популярнее традиционной «оппозиции», хотя такая возможность обсуждалась во время проведения опроса ВЦИОМ перед выборами – у г-на Михайлюка был хороший результат. Его обошел кандидат от «Справедливой России» Евгений Соколов.

Денисов получит мандат на один год в связи с уходом в совет федерации сенатора Елены Зленко. В следующем году проходят новые выборы в окружную думу, состав депутатского корпуса обновится.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 08.09.19

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