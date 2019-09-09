На Ямале нет протестного голосования, так как нет пенсионеров

На Ямале большинство мест в городских думах получили единороссы. Кроме того, победитель на довыборах в заксобрание ЯНАО – также единоросс, глава перинатального центра Алексей Денисов. Лидерство принадлежит «партии власти» и на довыборах в городские думы Муравленко, Губкинского, Тарко-Сале.

В думе Ноябрьска, предварительно, оппозиция получила четыре мандата. Два места должны занять кандидаты, выдвинутые от КПРФ, в том числе и известный оппозиционер Александр Бондарчук. И два – выдвинутые ЛДПР, в том числе псевдо-оппозиционер, бывший чиновники и прокурор, Дмитрий Бавдурный. В Салехарде парламентской оппозиции досталось только одно место – и его получит представитель ЛДПР.

По версии политолога Андрея Ткаченко, успех «ЕР» связан с высоким уровнем жизни всех ямальцев: «Ямал нельзя приравнять к остальной России, в первую очередь, из-за высокого уровня жизни, заработных плат. Минимальную часть населения Ямала составляют пенсионеры. И, как мы видим из результатов голосования, последствия непопулярной пенсионной реформы в меньшей степени сказались на итогах выборов. В отличие от других регионов».

По его словам, представители «ЕР» хорошо ведут кампанию и реагируют на просьбы и замечания избирателей.

Его мысль продолжает политолог Евгений Забродин. Он объясняет провал ЛДПР и КПРФ («Справедливая Россия» в округе фактически вымерла уже давно): оппозиция могла бы получить более высокий процент, но сама не захотела работать на повышение явки и на актуальную повестку. «Протестного голосования как такового не было еще и потому, что на выборы люди, недовольные работой партии власти, просто не пришли. И это недоработка оппозиции. Никто не ходил по домам, не приглашал на участки электорат. Актуальную городскую повестку оппозиционеры тоже предложить не смогли. Они рассчитывали пройти только на том, что они не «ЕР». Но это не сработало», – рассуждает спикер.

Правда, у самих оппозиционеров другое мнение. Они полагают, что на участках допустили массовые нарушения, были вбросы и кража голосов. Как написала в своем аккаунте лидер ямальских коммунистов Елена Кукукшина, представители партии подали жалобы в прокуратуру. «В Ноябрьске была фальсификация на избирательных участках путем подрисовывания галочек за нужных кандидатов. В настоящее время пишется заявление в прокуратуру. В Салехарде на трех избирательных участках были украдены от 80 до 90 голосов наших кандидатов. Жалобы поданы», – говорится в ее сообщении.

Салехард, служба информации

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