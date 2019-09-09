В думе Ноябрьска будет четыре оппозиционера

В Ноябрьске состав думы серьезно обновился. В нее вошли четыре оппозиционных кандидата – двое от ЛДПР – Дмитрий Бавдурный и Елена Земенкова и еще двое от КПРФ – это Александр Бондарчук и Александр Зимин, сообщает агентство «Новый День».

Предварительно в первом многомандатном округе в думу проходят сразу три оппозиционера. Выдвинутые КПРФ кандидаты: известный в городе оппозиционер Александр Бондарчук и сотрудник учебного центра охраны «Легион» Александр Зимин. А также кандидат от ЛДПР – медсестра из психиатрии Елена Земенкова. Вместе с ними мандаты должны получить директор школы-единоросс Ирина Ращупкина и сотрудник «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», выдвигавшаяся от «ЕР», Наталья Чемиренко.

Во втором округе наибольшее число голосов на данный момент набрали директор КСК «Ямал» Елена Строкова, директор агентства «Кругозор», действующий депутат Сергей Валько, директор музейного центра Алла Семенченко. От нефтяного лобби – сотрудник «Газпромнефть- ННГ», действующий депутат Алексей Гнедин. От газового лобби – сотрудник «Газпром добыча Ноябрьск» Юрий Беспалов. Все – от «Единой России».

В третьем округе по данным на утро 9 сентября победителями стали выдвинутые ЕР кандидаты: заведующая детсадом Светлана Германова, нефтяник Евгений Черный, сотрудник «Центра спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы» Владислав Тракслер, депутат, представитель газового лобби «Газпром добыча Ноябрьск» Сергей Антонюк и глава частного медцентра Артур Галимулин.

В округе номер четыре наибольшее число голосов набрали: журналист Максим Солодов, сотрудник компании «Альтернатива», действующий депутат Валентин Цыганков, депутат, газовик Геннадий Королев, представитель нефтяного лобби Антон Ноздрачев и инженер в компании «Газхолодмаш» Руслан Хасанов. Тоже все от «ЕР».

Наибольшее число голосов в пятом трехмандатном округе получила Оксана Гончарова – сотрудник «Газпромнефть ННГ». Победителями также стали ИП Николай Корнелюк и выдвинутый партией ЛДПР бывший прокурор и сотрудник правительства Ямала Дмитрий Бавдурный.

В шестом трехмандатном округе в думу проходят газовик, действующий депутат Валерий Бровченко, Рашид Ибрагимов («Газпромнефть ННГ») и начальник караула отдела охраны «Газпром трансгаз Сургут» Дмитрий Чендев.

Не смог протий в думу главврач станции «скорой помощи» Виктор Гордиенко. Ранее не смог выиграть праймериз главврач ноябрьской больницы Олег Шалаев. Возможно, это связано с серьезными претензиями жителей Ноябрьска к медицине в городе. Об ошибках медиков даже снимали несколько фильмов. Не попали в новый состав думы выбывший на этапе подачи документов справедливоросс Анатолий Гампель. А также оказавшийся в опале медик Олег Брезицкий. Не набрал нужного числа голосов газовик Игорь Виноградов.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 09.09.19

В Думу Салехарда запускают оппозицию. / Новым депутатом Заксобрания Ямала станет медик. / Политологи назвали явку на Ямале нормальной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»