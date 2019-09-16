Думу Ноябрьска возглавила женщина

В Ноябрьске в понедельник, 16 сентября, проходит первое заседание городской думы после выборов. На нем уже избрана председатель думы – ею стала Ирина Ращупкина, директор школы. Заместителем председателя думы стал главврач станции «скорой помощи» Виктор Гордиенко, сообщает агентство «Новый День»

Кандидатуру спикера городской думы Ноябрьска внесла фракция «Единая Россия». По словам главы фракции, депутата Сергея Валько, г-жа Ращупкина «умеет решать проблемы и пользуется уважением».

Сама г-жа Ращупкина пообещала работать честно и сообщила, что это новый этап ее жизни. Она также добавила, что «предстоит отвечать вызовам времени и быть достойной поддержки, которую оказали жители». Она предложила «работать единой командой с губернатором и администрацией города».

Г-н Валько поредставил вице-спикера Виктора Гордиенко как человека, который умеет держать удар и держать слово.

Против выступил оппозиционер, избравшийся от КПРФ, Александр Бондарчук. В качестве аргумента он назвал тот факт, что оба руководителя думы из первого многомандатного округа. Прозвучала также фамилия Елены Земенковой – депутата от ЛДПР. Но женщина взяла самоотвод и предложила проголосовать за другого либерал-демократа – бывшего окружного чиновника Дмитрия Бавдурного. Кстати, этот квази-оппозиционер, который еще недавно работал в аппарате экс-губернатора Дмитрия Кобылкина, получил посты в думе. Он, например, стал зампредом комитета по законности.

В итоге большинством голосов вице-спикером назначен г-н Гордиенко.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 16.09.19

Бюджет Ямала вырастет еще на 20 млрд рублей. / В Губкинском жители обвиняют проигравшего кандидата в демагогии. / Бывшего замгубернатора Ямала признали банкротом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»