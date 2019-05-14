В Ноябрьске единороссы начали избирательную кампанию с неясным лозунгом

В Ноябрьске предвыборные плакаты появились до начала официальной избирательной кампании. Они сделаны по единому шаблону с невнятным лозунгом «ноябрьскда». Что он означает – неясно. На фоне герба и этого лозунга с различными слоганами изображены участники праймериз «Единой России».

На одном из баннеров расположено фото Владислава Тракслера – главы народной дружины Ноябрьска. В соцсетях обсуждают посыл плаката и человека, изображенного на нем. «Ехал от налоговой и увидел очень забавный баннер, который втирает нам про безопасность и комфортную среду. У меня вопрос, кто такой этот чувак и какие его заслуги?», – вопрошает анонимный автор в сообществе «злой ноябрянин» Вконтакте». Анонимному автору уже ответили в комментариях, что г-н Тракслер – достаточно известный горожанин, который занимается народной дружиной.

Сам г-н Тракслер в беседе с агентством «Новый День» избегает обсуждения срежессированной избирательной кампании и позиционирует свой баннер как популяризацию народной дружины.

«В городе идет программа благоустройства, развивается комфортная среда. Строятся детские площадки во дворах. Но при этом есть такие инциденты как с теплыми остановками, которые разнесли. Поэтому мой лозунг – это безопасность. У меня есть идея собрать небольшие отряды из жильцов дворов, чтобы они следили за порядком на новых благоустроенных дворовых площадках», – объяснил г-н Тракслер.

Он добавил, что плакат размещен на его средства. Баннер должен привлечь в народную дружину больше горожан – желающих следить за общественным порядком не хватает. При этом г-н Тракслер не смог сказать, что означает лозунг «Ноябрьскда» на его плакате.

Баннер, сделанный по аналогичному шаблону, рекламирует также и других участников праймериз в Ноябрьске – в том числе Цыганкова, Солодова, Строковой, рассказали изданию очевидцы.

Выборы в гордуму Ноябрьска пройдут осенью 2019 года. До старта официальной избирательной кампании единороссы проведут предварительное голосование 26 мая, на котором определят кандидатов, которых они будут выдвигать на выборах.

фото – «Злой ноябрянин» «Вконтакте»

Ноябрьск, Юлия Фролова

Ноябрьск. Другие новости 13.05.19

Глава избиркома Ямала заработал 35 млн рублей в 2018 году. / В Салехарде женщину, которая трясла чужого ребенка из-за авто, осудили за побои. / Памятник рыбине в Салехарде изготовит депутат гордумы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»