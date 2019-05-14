В Ноябрьске единороссы начали избирательную кампанию с неясным лозунгом

В Ноябрьске предвыборные плакаты появились до начала официальной избирательной кампании. Они сделаны по единому шаблону с невнятным лозунгом «ноябрьскда». Что он означает – неясно. На фоне герба и этого лозунга с различными слоганами изображены участники праймериз «Единой России».
На одном из баннеров расположено фото Владислава Тракслера – главы народной дружины Ноябрьска. В соцсетях обсуждают посыл плаката и человека, изображенного на нем. «Ехал от налоговой и увидел очень забавный баннер, который втирает нам про безопасность и комфортную среду. У меня вопрос, кто такой этот чувак и какие его заслуги?», – вопрошает анонимный автор в сообществе «злой ноябрянин» Вконтакте». Анонимному автору уже ответили в комментариях, что г-н Тракслер – достаточно известный горожанин, который занимается народной дружиной.
Сам г-н Тракслер в беседе с агентством «Новый День» избегает обсуждения срежессированной избирательной кампании и позиционирует свой баннер как популяризацию народной дружины.
«В городе идет программа благоустройства, развивается комфортная среда. Строятся детские площадки во дворах. Но при этом есть такие инциденты как с теплыми остановками, которые разнесли. Поэтому мой лозунг – это безопасность. У меня есть идея собрать небольшие отряды из жильцов дворов, чтобы они следили за порядком на новых благоустроенных дворовых площадках», – объяснил г-н Тракслер.
Он добавил, что плакат размещен на его средства. Баннер должен привлечь в народную дружину больше горожан – желающих следить за общественным порядком не хватает. При этом г-н Тракслер не смог сказать, что означает лозунг «Ноябрьскда» на его плакате.
Баннер, сделанный по аналогичному шаблону, рекламирует также и других участников праймериз в Ноябрьске – в том числе Цыганкова, Солодова, Строковой, рассказали изданию очевидцы.
Выборы в гордуму Ноябрьска пройдут осенью 2019 года. До старта официальной избирательной кампании единороссы проведут предварительное голосование 26 мая, на котором определят кандидатов, которых они будут выдвигать на выборах.
Ноябрьск, Юлия Фролова
Ноябрьск. Другие новости 13.05.19
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