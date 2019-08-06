Газовиков на выборах в Ноябрьске спонсирует подрядчик «Газпрома» и мэрии

В Ноябрьске у кандидатов в депутаты Гордумы, которые работают в компании «Газпром добыча Ноябрьск» (ГДН), появился спонсор. Четыре кандидата – Игорь Виноградов, Юрий Беспалов, Сергей Антонюк и Валерий Бровченко получили по 100 тыс. рублей от компании «Ямал Экслюзив». Это фирма, которая зарабатывает на подрядах «Газпром добычи Ноябрьск» и городской администрации, сообщает агентство «Новый День».

О том, что четырех кандидатов спонсировала компания «Ямал эксклюзив», сообщается в материалах избиркома ЯНАО. Среди них действующие депутаты гордумы: Игорь Виноградов – начальник управления связи «ГДН», Сергей Антонюк, начальник отдела управления имуществом «ГДН» и Валерий Бровченко, начальник склада горюче-смазочных материалов «ГДН». Еще один кандидат, получивший деньги – Юрий Беспалов – занимает пост начальника юротдела в «Газпром добыча Ноябрьск». Все они выдвинулись от «Единой России».

В беседе с агентством «Новый День» глава компании Андрей Степанюк сообщил, что решение о финансировании было принято им самостоятельно и комментировать его он не намерен.

Согласно базе данных юрлиц, у компании-спонсора ноябрьских «газовиков» в 2019 году есть множество контрактов с «ГДН» и мэрией Ноябрьска. В том числе контракт на изготовление газеты для дочки «Газпрома» на Ямале за 1,6 млн рублей, на печать баннера с администрацией города. Еще один контракт – на 70 тыс. рублей, тоже с мэрией, на изготовление антикоррупционного баннера.

Согласно документам избиркома за 2014 год, в прошлую кампанию у кандидатов, в том числе и у этих, также были спонсоры. Но законодательство было более лояльно и позволяло не раскрывать жертвователей, если сумма взноса не превышала 189 тыс. рублей. Теперь же кандидаты обязаны сообщать о любом пожертвовании, которое превышает 25 тыс. рублей.

Выборы в гордуму Ноябрьска пройдут 8 сентября 2019 года по многомандатной системе. После выборов также будет назначен новый глава города.

Ноябрьск, служба информации

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