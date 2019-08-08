Власти Ноябрьска оплатят рекламу предвыборной викторины за счет бюджета

Власти Ноябрьска заказали изготовление и монтаж предвыборных плакатов – один с информацией о выборах, второй – с рекламой викторины, которая проводится на избирательных участках якобы независимым фондом. Стоимость изготовления и монтажа баннеров на фасадах домов – порядка 440 тыс. рублей. Рекламная компания, которая займется этими плакатами, будет известна 20 августа 2019 года, тогда будут подведены итоги аукциона, объявленного на сайте госзакупок.

При этом в документах аукциона городские чиновники зачем-то указали, что баннеры нужны для «более широкого информирования жителей о социально-экономическом развитии города, в том числе о реализации информационных проектов». Вероятно, информационным проектом они называют предвыборную викторину, которую проводят для повышения явки в единый день голосования. Такая проводилась в том числе и в 2018 году. На каждом избирательном участке людям задавали вопросы о городе. В обмен на ответы давали сувениры и бытовую технику в качестве подарка. Сообщалось, что викторина «проводится некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Возрождение» в рамках празднования дня города, дня работников нефтяной и газовой промышленности».

При этом неясно, насколько законно то, что бюджет города оплачивает рекламу викторины, которая к муницпальным властям не имеет никакого отношения. Агентство «Новый День» отправит запрос в мэрию Ноябрьска с просьбой объяснить закупку такой рекламы.

Баннеры разместят на торце дома Ленина, д. 54 и проспект Мира, д. 58. На Ленина будет плакат со слоганом «Скоро Ноябрьск гостеприимный» – это название той самой викторины. Она пройдет в единый день голосования – 8 сентября 2019 года. Плакат на Мира будет информировать людей о том, что в бюллетенях на выборах в гордуму можно поставить три галочки (выборы пройдут по многомандатной системе). На нем красуется невнятный предвыборный слоган «Ноябрьскда». Его кандидаты от единороссов использовали еще в тот период, когда не были официальными кандидатами – таким образом они пиарились в период праймериз.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 08.08.19

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