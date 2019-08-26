Чиновники Ямала, где работает губернатор-блогер, отказываются пользоваться электронной почтой

Администрация Ноябрьска отказывается использовать в работе электронные письма. В мэрии не стали предоставлять ответ в электронном виде на запрос агентства «Новый День» о неоднозначной закупке рекламы. Ответ на официальный запрос должен был поступить в агентство «Новый День» до 16 августа, но до сих пор не пришел. Как сообщили в пресс-службе мэрии, чиновники отправили его «Почтой России», и не считают нужным коммуницировать с журналистами иным образом. Очевидно, чиновники Ноябрьска не планируют исполнять просьбу губернатора-блогера Дмитрия Артюхова, который предложил использовать электронные средства коммуникации в своей работе для оперативного реагирования на вопросы общественности.

Запрос агентства в мэрию Ноябрьска касался аукциона на поставку баннеров для выборов. Их должны смонтировать на торцах жилых домов. Один баннер рекламирует выборы в городскую думу, которые пройдут через несколько дней. А вот второй – рекламирует викторину, которая направлена на повышения явки, но официально как будто не связана с выборами. Агентство «Новый День» спросило чиновников, на каком основании бюджет города платит за рекламу викторины, которая не имеет отношения к городским учреждениям. Запрос был отправлен на имя главы Ноябрьска Алексея Романова.

На данный момент уже известно, что делать рекламу будет агентство «Мастерская печати», которое принадлежит фирме «Арктика Медиа».

У администрации Ноябрьска традиционно на протяжении нескольких лет есть проблемы с прессой. Год назад официальный запрос агентства «Новый День» о новых коврах для здания мэрии там просто проигнорировали.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 26.08.19

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