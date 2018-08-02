Чиновники Ноябрьска покупают себе ковры за полмиллиона (ФОТО)

Мэрия Ноябрьска закупает новые ковровые дорожки. Максимальная сумма контракта, согласно параметрам аукциона – 490 тыс. рублей. Согласно спецификации, муниципальным служащим нужны ковры двух видов – по два метра в ширину (104 погонных метра) и по одному метру (25 метров, 4 отреза). Основной цвет дорожек – бордо, сообщает агентство «Новый День».

«Оплата товара производится за счёт средств города. Средства предусмотрены программой «Повышение эффективности деятельности администрации на 2014 – 2025 годы», подпрограммой «Совершенствование и развитие муниципальной службы, обеспечение деятельности администрации города на 2014 – 2025 годы», – говорится в документации мэрии. Ковры должны быть доставлены чиновникам в течение 45 дней с момента заключения контракта с победителем аукциона.

В пресс-службе администрации Ноябрьска отказались по телефону комментировать обновление интерьеров, попросив агентство «Новый День» прислать официальный запрос на почту мэрии.

Отметим, итоги аукциона ещё подводятся. Как только они будут раскрыты на сайте торгов, агентство «Новый день» их опубликует.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 01.08.18

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