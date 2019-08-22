Десять фактов о поездке губернатора Артюхова по Ямалу

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проехал по главной трассе округа, встретился с жителями, провел несколько совещаний с местными чиновниками и дал задания членам своего правительства.

1. Восемь дней в пути

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в течение восьми дней за рулем отечественной LADA XRAY преодолел около 1200 км на автомобиле по восточной части округа от Надыма до Ноябрьска – границы ХМАО. Это главная трасса округа, которая пересекает шесть муниципалитетов региона и является единственным наземным путем для жителей, гостей и грузов. Машина российского производства Артюхов выбрал, чтобы «чтобы максимально прочувствовать на себе дорожные условия».

2. Источник информации – жители

Посетив 11 населенных пунктов, глава региона провел семь встреч с жителями в самых крупных из них. Пообщаться с губернатором пришли не менее двух тысяч человек, они задали 166 вопросов, на каждый из которых Дмитрий Артюхов ответил лично. Глава Ямала провел на сцене, общаясь с жителями, около 18 часов. К губернатору обращались как с системными вопросами, такими как строительство городских объектов, дороги, соцвыплаты, так и с личными.

3. Лайк, шер, репост

Пять встреч полностью транслировались в прямом эфире в официальном аккаунте Дмитрия Артюхова в Инстаграм. Формат оказался востребованным: в комментарии и в личные сообщения главе региона за последнюю неделю написали почти 3 тыс. сообщений, рассказали в пресс-службе правительства. Выросла и аудитория губернатора: только в Инстаграм за последние 10 дней появилось более 4,5 тыс. новых подписчиков.

4. Каждый чиновник должен стать блогером

В ходе поездки Дмитрий Артюхов предложил мэрам проводить прямые эфиры в таком же режиме.

«Очевидно, что власть на местах должна больше работать с людьми. Приходилось отвечать почти в каждом муниципалитете на вопросы, которые должны решаться где-то на подходах к местной администрации. Не хватает, возможно, людям прямых и открытых площадок для общения с властью. Приходится слышать о трудностях с попаданием на личный прием. Уже думаю, как мы будем это решать. Возможно, поручу главам использовать наш формат – сейчас средства связи позволяют делать это системно. Чтобы это было регулярно, люди об этом знали, было четкое расписание. Все это помимо личного приема, конечно. Это обязанность каждого главы», – рассуждал Артюхов.

5. Ямал начнет строительство двух вокзалов

Во время поездок губернатор не только осмотрел уже готовые или строящиеся социальные объекты, но и принял решения относительно новых проектов. В том числе он заявил, что железнодорожные станции появятся в Надыме и поселке Пурпе. Для последнего вопрос особенно актуален.

Заявление про вокзал в Надыме было сделано после вопроса из зала. Юрий Коберник, представитель городского собрания депутатов Надыма, интересовался, когда будет построена железная дорога (Северный широтный ход) и вокзал. «Последние месяцы активно идет проектирование, впереди еще экспертиза. Это стандартная схема отношений заказчика и проектировщиков. Там все идет своим чередом. Мы, конечно, хотим, чтобы это все происходило быстрее. Но есть общая логика большого строительного проекта. Это 250 млрд общей стоимости проекта с учетом строительства мостов. Приходится подождать проектирования. Что касается вокзала. Весной мы встречались с главой РЖД Олегом Белозеровым и обсуждали планы строительства такого объекта в Надыме. Он здесь нужен, и в планах компании этот объект стоит», – ответил Дмитрий Артюхов.

А вот в Пурпе железная дорога уже есть, но нет нормального вокзала. Пассажиры из Пурпе и Губкинского пользуются приспособленным ангаром бывшего торгового центра, построенным здесь еще в конце 1980-х. Вокзал востребован: в 2015 году в среднем за сутки со станции отправлялось 318 пассажиров, сейчас этот показатель вырос уже до 638. Дмитрий Артюхов осмотрел долгострой и пообещал начать строительство в 2020 году.

«Решайте вопрос, как нам построить жителям комфортный вокзал. Площадь должна быть разумной с учетом реальной загруженности и потенциальной окупаемости помещения. Параллельно давайте договариваться с РЖД, как нам этот проект реализовать в самое ближайшее время», – обратился к руководителям профильных департаментов окружной администрации губернатор.

6. Повышение зарплат

Ямальцы в разных городах задавали губернатору один и тот же вопрос: когда будут расти зарплаты у рядовых специалистов и у тех, кто не попал в «майские указы» президента. Губернатор признал, что разница в зарплатах велика и что в регионе есть бюджетники, которые в месяц получают 30 тыс. рублей, что «ненормально».

«Основной персонал, особенно те, у кого есть северные и стаж, стали получать, на мой взгляд, достойные средства. Но местами это произошло в ущерб иному персоналу. Это санитарки, это работники обеспечивающего уровня, водители. Мы всегда думаем так: поднять зарплату не на инфляцию, а больше – вот сейчас мы обсуждаем 5-6%. Это сразу минус садик или минус школа, которая могла быть построена на Ямале. Но мы будем этим заниматься. Зарплату для людей, чьи доходы оказались на самой нижней ступени, мы будем поднимать ускоренно. Точно будет приторможено увеличение зарплат административно-управленческого персонала, потому как там итак все уже неплохо», – прокомментировал Дмитрий Артюхов

7. Переселение из аварийного жилья

Глава региона назвал ликвидацию аварийного жилья главной задачей для всех муниципалитетов. Особенно сложная ситуация в Губкинском: общая площадь жилфонда города – 517 тыс. м.кв., из них 40% (это 240 тыс. квадратов) – аварийные. Глава региона пообещал, что проблема решится.

«Сделано много. За последние семь лет в округе из аварийного жилья переселено более 17 тыс. семей – это полноценный северный город. Ресурсы нужны громадные – миллиарды рублей, но будем расселять. Программу необходимую приняли. По Губкинскому – это 26 новых жилых домов. На полторы тысячи квартир, на полторы тысячи семей. Работаем над тем, чтобы этот показатель увеличить», – сказал губернатор.

При этом чиновники с подачи жителей обещали вовремя ликвидировать и последствия переселения – расселенные бараки. Например, в этом году Ноябрьску дадут дополнительно средства на снос еще 50 домов.

8. Возврат в программу молодых семей

Правительство Ямала приняло неоднозначное решение в пользу жителей: вернуло в список получателей ипотечных субсидий те семьи, которые за время ожидания достигли предельного возраста – 36 лет.

«На самом деле очень непросто оказалось это решение. По всей стране много семей, которые также достигли этого возраста, и они покинули программу. Со мной связались мои коллеги, которые не похвалили меня за это решение. Люди из других регионов также хотели бы вернуться в программу. Но эта ситуация мне показалась очень несправедливой. Люди рассчитывали на поддержку, их каждый год «кормили» обещаниями, что мы вам дадим жилье в следующем году, потом опять в следующем. А потом говорят, что по формальному признаку вы уже не подходите. Плохая история. Хуже всего, когда государство что-то обещает и не выполняет», – рассудил глава региона.

Официально слова губернатора уже закреплены постановлением. Оно касается тех, кто с 2014 года выбыли из программы.

9. Жители должны предлагать свои инициативы

В каждом городе жители спрашивали о строительстве детских площадок, обустройстве дворов, вывозе мусора. Губернатор несколько раз повторил тезис о том, что муниципалитету нужно опираться на общественность – люди предлагают идеи, которые власти нужно воплощать в жизнь.

Житель Коротчаево Николай Горбатов на встрече с губернатором рассказал о гаражах и бесхозных строениях, которые портят вид микрорайона. Постройки сводят на нет все усилия чиновников и жителей, которые стараются создать уют. Губернатор обещал помочь построить на месте гаражного массива парк – для этого инициаторам нужно договориться с владельцами строений. Артюхов попросил активистов движения «Коротчаево – наш дом» включиться в процесс. «Если это будет общественная позиция, и вы от своего имени призовете эту территорию убрать, администрации будет гораздо проще это сделать. Только обязательно это должно быть решение большинства людей, живущих здесь», – сказал глава региона.

В регионе уже есть специальный проект, который поможет жителям участвовать в распределении бюджетных денег на благоустройство – «Уютный Ямал». Губернатор объяснил, что он не только помогает сформировать гражданскую позицию, но и меняет отношение людей к тому, что создано вокруг.

«Мы создаем разные способы, чтобы жители сами определяли, что им нужно. От портала «Живем на Севере» до дворовых сборов… Прозаичная задача – сохранность этих объектов. Как только люди сами участвуют в таких проектах, так к объектам благоустройства относятся, как к своему», – уточнил губернатор.

10. Дороги приведут в порядок

О том, что сам проедет за рулем от Надыма до Ноябрьска, Дмитрий Артюхов сообщил еще во время ежегодного доклада в начале декабря прошлого года. Вероятно, глава региона осознавал, что трассы необходимо приводить в порядок.

В 2019 году Ямал присоединился к нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В соответствии с этим проектом в 2024 году 68% региональных трасс и 85% дорог Салехардской городской агломерации должны соответствовать нормативному состоянию.

После автопробега Дмитрий Артюхов высказался об одной из главных целей своего путешествия. «За три, максимум четыре года мы дорогу от Салехарда до Ноябрьска сделаем. Первое время придется ездить по щебню. Со следующего года огромное количество людей, которые живут в западной части, поедут в отпуск не на пароме, не на самолете, а на своей машине. Нигде в стране регион сам не строит такого – это 350 км дороги в тундре. Такие проекты делает федеральный центр. Мы на это замахнулись, потому что понимали, что иначе никогда не дождемся», – пояснил глава региона.

«Кроме того, в настоящий момент мы проектируем ключевые участки: Пуровск, Коротчаево, дальше вплоть до границы. Все эти участки будут приводиться в нормальное состояние, чтобы мы ездили в отпуск по хорошей дороге. Люди зачастую ругают наших дорожников, но они работают в сложнейших условиях. Иностранцы приезжают на Север, просто не понимают, как здесь строят дороги. Вокруг одна вода, под ней мерзлота», – заключил Дмитрий Артюхов.

Эксперты и технологи уже назвали кейс недельной поездки губернатора успешным и обсуждают его в политтусовке. Канал «Политджойстик» эксперта-политолога Марата Баширова сравнил поездку г-на Артюхова с советским опытом. Хотя, конечно, у современной публики он больше ассоциируется с поездкой Владимира Путина по стране на «Лада Калина».

«В советское время многие первые секретари обкомов ходили на работу пешком и проверяли состояние дорог или результаты уборки снега. Это считалось обязательной практикой крепкого хозяйственника – можно было все увидеть своими глазами и дать ввести себя заблуждение бумажными отчетами. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов тоже не захотел смотреть на жизнь из окна кабинета. Он взял, да и сел за руль автомобиля и поехал с севера на юг Ямала – от города Надыма до Ноябрьска. В общей сложности это 785 км. В качестве транспорта была выбрана Lada XRay – для северов шаг немного отчаянный, но если уж решил что-то прочувствовать на собственной шкуре, то нужно идти до конца. Ямальский губернатор мастер использовать современные средства коммуникации (например, проводил свою пресс-конференцию с жителями сразу в нескольких соцсетях), но вряд ли Артюхов сам ожидал, что количество комментариев в Instagram в связи с его инспекцией увеличится больше, чем в десять раз», – написал Баширов.

салехард, служба информации

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