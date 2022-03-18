Глава Губкинского Гаранин показал эскизы вокзала Пурпе (ФОТО)

Строительство нового вокзала в Пурпе начнётся в мае. Здание недостроя, на месте которого возведут объект, уже снесли. Об этом сообщил глава Губкинского Андрей Гаранин 18 марта 2022 года и показал проект вокзала в своём телеграм-канале.

«Новому вокзалу быть! Такое решение принял наш губернатор Дмитрий Артюхов, и оно уже реализуется. Завершили демонтаж недостроенного здания. Оно годами портило облик Пурпе и несло опасность для жителей. Новое здание будет красивым и современным. К строительству приступят в мае, завершение работ запланировано на декабрь 2023 года», – сообщил г-н Гаранин.

Напомним, строительство вокзала в Пурпе начали ещё в тот период, когда губернатором Ямала был Юрий Неёлов. Дмитрий Кобылкин, пришедший ему на смену, закончить вокзал не смог. В итоге долгострой стоял несколько лет, его пришлось снести.

Кто понёс ответственность за освоенные на строительстве незавершённого вокзала в Пурпе деньги – неясно.

на фото – площадка под строительство нового вокзала. Источник – телеграм-канал главы Губкинского Андрея Гаранина.

Губкинский, Юлия Фролова

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