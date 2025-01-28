Вокзал в Пурпе должны открыть к концу июня

Вокзал в Пурпе обещают открыть во втором квартале 2025 года, строительство завершено, сообщают в правительстве Ямала. Вместе с этим в контракт в очередной раз заказчик и подрядчик «РГС Групп» внесли изменения. Срок сдачи в эксплуатацию теперь по документам – до конца июня 2025 года. Стоимость работ по контракту – 1 млрд 131 млн рублей.

«Здание оснащено всем необходимым для успешной работы сотрудников и создания комфортных условий для 200 пассажиров. Чтобы обеспечить удобное перемещение персонала и посетителей установлены два больших лифта. Проходимость вокзала в сутки достигает 500 человек», – написали на сайте правительства ЯНАО.

В подвальном этаже размещены камеры хранения багажа и комната забытых вещей. В атриуме первого этажа – кассы и залы ожидания для инвалидов и пассажиров с детьми, кафетерий, магазины и санузлы. Места ожидания с зарядными устройствами предусмотрены и в фойе второго этажа, здесь же размещены торговые площади и служебные помещения.

На месте прежней пассажирской платформы построена новая высокая и удобная с покрытием из термообработанной гранитной плитки. Платформа находится на одном уровне с вагонами, что облегчит посадку и высадку пассажиров. Для их удобства на перроне установлено десять теплых павильонов с интерактивной информационной системой и розетками для зарядки мобильных телефонов.

Вокзал в Пурпе появился на месте долгостроя. Губернатор Дмитрий Артюхов принял решение завершить объект, который не смогли закончить два прежних губернатора. Но и после этого были проблемы. В 2024 году стройку останавливали по представлению прокуратуры. Цена объекта выросла во время строительства.

Губкинский, Наталья Ефремова

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