Стройку вокзала в Пурпе остановили из-за допущенных нарушений

Прокуратура выяснила, что компания ООО «РГС Групп» строила вокзал в посёлке Пурпе Пуровского района без разрешения. Гендиректора оштрафовали, стройку остановили. Не вполне ясно, как это могло случиться: железнодорожный вокзал строится по госконтракту, и следить за исполнением законодательства должны окружные чиновники – Дирекция капстроительства и инвестиций. Контракт на возведение здания был заключен в 2021 году. Вокзал уже должны были сдать, но сроки затягиваются.

«Прокуратура Салехарда провела проверку исполнения требований законодательства о градостроительной деятельности ООО «РГС Групп». Предприятие в отсутствие разрешения на строительство выполняло по государственному контракту работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта – железнодорожный вокзал в п. Пурпе Пуровского района», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В отношении гендиректора организации прокурор возбудил административное дело по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство). Управленца оштрафовали на 20 тыс. рублей.

«Строительство объекта приостановлено до получения соответствующего разрешения», – заключили в прокуратуре.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что за время строительства цена вокзала в Пурпе выросла на 300 млн рублей.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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