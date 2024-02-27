Власти Ямала объяснили строительство вокзала в Пурпе без документов

Чиновники Ямала объяснили, почему вокзал в Пурпе возводили без разрешения на строительство. По данным Депстроя округа, компания «РГС Групп» проводила подготовительные работы. Также в правительстве сообщили, что нашли виновного в плохом контроле за подрядчиком среди сотрудников Дирекции капстроительства. Резкий рост стоимости вокзала власти Ямала связывают с санкциями и удорожанием стройматериалов.

В середине февраля 2024 года прокуратура Ямала сообщила, что стройку вокзала в Пурпе остановили, так как у застройщика не было разрешения на строительство. Агентство «Новый День» сделало запрос в правительство ЯНАО с просьбой объяснить, почему возникла такая ситуация.

«Предметом контракта от 31.05.2021 является выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Железнодорожный вокзал в п. Пурпе Пуровского района ЯНАО». С учётом многоэтапности работ, подрядной организацией, в том числе выполнялись подготовительные работы, не требующие разрешения на строительство», – объяснил глава Депстроя ЯНАО Сергей Власенко. Он добавил, что замечания устранили, и разрешение на строительство уже выдано.

Из ответа чиновников следует, что проблемы с вокзалом возникли из-за замечаний к проектной документации. «При прохождении государственной экспертизы проектной документации по объекту были выданы замечания к конструктивным решениям подземных ёмкостей и системе водоснабжения, что послужило основанием для выдачи экспертной организацией отрицательного заключения», – говорится в письме.

Срок сдачи вокзала власти чётко не называют, указывая лишь, что все возможности для завершения здания в текущем, 2024 году есть.

По данным властей, вокзал подорожал на 300 млн рублей, а также будет построен позднее, чем изначально планировалось, также из-за внесения поправок в проектную документацию и из-за изменения цен на стройматериалы.

«Увеличение цены контракта и срока его исполнения обусловлено внесением изменений в разработанную проектную документацию, а также ростом стоимости материалов и оборудования, в том числе по причине сложившейся в 2022 году экономической обстановкой, в условиях санкций и нестабильности строительной индустрии, что в целях исполнения контракта и получения конечного результата вызвало необходимость внесения изменений в существенные условия контракта», – написано в официальном ответе чиновников.

Депстрой сообщил, что внутренняя проверка выявила нарушения в работе сотрудников Дирекции капстроителства после того, как стройку остановила прокуратура. «По итогам проверки прокуратуры ГКУ «ДКСиИ ЯНАО» проведено служебное расследование, было выявлено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – говорится в ответе департамента строительства и жилполитики ЯНАО на запрос агентство «Новый День».

Губкинский, Наталья Ефремова

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