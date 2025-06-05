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Четверг, 5 июня 2025, 14:19 мск

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В Губкинском завтра обещают открыть вокзал-долгострой

фото – правительство ЯНАО

В Губкинском 6 июня планируют открыть новый железнодорожный вокзал. Объект является долгостроем. Решение о сносе незавершённого объекта и возведении на его месте нового принимал губернатор Дмитрий Артюхов, однако и при нём стройка столкнулась с трудностями. За период возведения вокзал в Пурпе подорожал вдвое – с 612 млн рублей до 1,1 млрд рублей.

«Губкинцы, вы можете стать свидетелями исторического события! Завтра состоится торжественное открытие долгожданного железнодорожного вокзала», – говорится в сообщении администрации города.

При этом в карточке контракта нет сведений о том, что исполнение договора завершено. Подрядчик «РГС-Групп» получил 968 млн рублей, то есть не всю сумму. Сроком исполнения контракта значится 21 июля 2025 года.

Контракт подрядчик получил в 2021 году.

В середине февраля 2024 года прокуратура Ямала сообщила, что стройку вокзала в Пурпе остановили, так как у застройщика не было разрешения на строительство.

Губкинский, Наталья Ефремова

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