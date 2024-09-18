На 200 млн рублей снова подорожал вокзал в Пурпе

Железнодорожный вокзал в Пурпе подорожал в очередной раз. В начале сентября 2024 года власти и подрядчик «РГС Групп» подписали допсоглашение. Цена строительства выросла с 921 млн рублей до 1 млрд 131 млн рублей. Срок исполнения контракта – 31 декабря 2024 года.

Во время своей традиционной поездки по округу – «Честного маршрута» – в августе текущего года глава ЯАО Дмитрий Артюхов заезжал на объект. Сообщалось, что вокзал готов уже на 85%. Очевидно, тогда и была достигнута договорённость об увеличении стоимости строительства.

Во время строительства вокзала возникали проблемы. Стройку останавливали по требованию надзорных органов. «ООО «РГС Групп» в отсутствие разрешения на строительство выполняло по государственному контракту работы по строительству и вводу в эксплуатацию объекта – железнодорожный вокзал в п. Пурпе», – рассказывали в прокуратуре.

Власти Ямала после этого объяснили, что строители выполняли подготовительные работы, не требующие разрешения на строительство.

Стройка уже росла в цене на 300 млн рублей. Чиновники объяснили это подорожанием стройматериалов.

Строительство вокзала в Пурпе начали ещё в тот период, когда губернатором Ямала был Юрий Неёлов. Дмитрий Кобылкин, пришедший ему на смену, закончить вокзал не смог. В итоге долгострой снесли и на его месте построили новое здание.

Губкинский, Наталья Ефремова

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