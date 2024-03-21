На перроне вокзала в Пурпе установят тёплые павильоны

На перроне нового железнодорожного вокзала в Пурпе (Губкинский) установят тёплые павильоны. Это позволит пассажирам ждать поезд в тепле. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко в своих соцсетях. Он уточнил, что вокзал строит надёжный подрядчик (так г-н Бандурко охарактеризовал «РГС-Групп»).

По данным главы города, в здании вокзала уже ведётся чистовая отделка. Здание достроят в 2024 году.

«На сегодняшний день практически сделано всё инженерное обеспечение, ведётся чистовая отделка в здании, выложено напольное покрытие из гранита в подвальном помещении. Строители уже поднимаются на верхние этажи. Всё идёт по графику, подрядчик надёжный. Из необычного – 10 тёплых павильонов установят прямо на перроне, чтобы жители, выходя заранее, могли ожидать поезд в тёплом месте с интернетом и всеми удобствами», – написал глава города в своих соцсетях вечером 20 марта 2024 года.

При этом ранее прокуратура сообщила, что вокзал в Пурпе возводили без разрешения на строительство. Как объяснил Депстрой округа, компания «РГС Групп» проводила только подготовительные работы.

За время строительства вокзал подорожал на 300 млн рублей.

«Увеличение цены контракта и срока его исполнения обусловлено внесением изменений в разработанную проектную документацию, а также ростом стоимости материалов и оборудования, в том числе по причине сложившейся в 2022 году экономической обстановкой», – говорили в окружном правительстве.

Губкинский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube