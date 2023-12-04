За 2 года стройка вокзала в Пурпе подорожала на 300 миллионов рублей

Стоимость строительства вокзала в Пурпе за 2 года выросла более, чем на 300 млн рублей. Кроме того, изначально в контракте было указано, что железнодорожный вокзал построят в конце 2023 года. Сейчас датой завершения проекта значится апрель 2024 года.

Прежний мэр Губкинского Андрей Гаранин анонсировал начало работ весной 2022 года. Он показывал проект здания и обозначал сроки завершения работ.

Изначально сумма контракта составляла 612 млн рублей. Подрядчиком стала компания из Челябинска «РГС Групп». В сентябре 2023 года стороны заключили допсоглашение, согласно которому цена контракта выросла до 921 млн рублей. Из них проектная документация и изыскания – 23,3 млн рублей, реконструкция – 736 млн рублей, оборудование – 162 млн рублей.

Строительство вокзала в Пурпе начали ещё в тот период, когда губернатором Ямала был Юрий Неёлов. Дмитрий Кобылкин, пришедший ему на смену, закончить вокзал не смог. В итоге долгострой стоял несколько лет, его пришлось снести.

«Приняли решение снести долгострой. На его месте начали возводить новый трёхэтажный вокзал с парковкой и автобусной остановкой», – объяснял губернатор Дмитрий Артюхов в августе 2022 года.

Губкинский, Наталья Ефремова

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