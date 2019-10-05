Мэров на Ямале обяжут разговаривать с населением «под запись»

С нового, 2020 года мэры на Ямале должны будут проводить встречи с населением с трансляцией в Интернет. Об этом сообщил губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов во время своего прямого эфира в инстаграм.

«Я с нового года попросил глав регулярно проводить открытые встречи с населением в прямом эфире. Также как я делал, когда в августе ездил по городам – чтобы все хранилось в архиве. Потому что сказать один на один можно все, что угодно. Пообещать, потом не выполнить. Это неправильно. Кроме того, нужно, чтобы те, кто не может присутствовать на встрече, могли он-лайн отправлять вопросы. Мы заведем такую традицию с главами», – обещал глава региона.

Он согласился, что сейчас коммуникации между мэрами и населением не очень эффективны.

«Приходилось слышать во время встреч с жителями вопросы, которые должны были решаться на подходах к местным администрациям. Они почему-то копятся, решения не принимаются. Иногда мне приходится заниматься дворами, скамейками, беседками. Новые средства коммуникации нам помогают, думаю, главы к нам присоединятся», – заключил губернатор.

Губернатор также обещал в августе следующего года повторить свою поездку по округу на автомобиле, в рамках которой он проводил встречи с населением.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.10.19

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