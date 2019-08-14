Губернатор Артюхов устанавливает правила общения с населением

Почти три часа общался губернатор Ямала Дмитрий Артюхов с жителями Нового Уренгоя в рамках своего тура по муниципалитетам Ямала. Встреча вскрыла интересную тенденцию и стала показательной для местных чиновников, у которых очевидно, есть проблемы с коммуникациями – именно мэра Нового Уренгоя хотел зарубить местный житель, жилищный вопрос которого никак не решался. Встречу транслировали в инстаграм и ее активно комментировали подписчики Артюхова. Очевидно, губернатор уже приучил аудиторию к тому, что у него в аккаунте можно высказать свое мнение.

Беседа с жителями Нового Уренгоя проходила в рамках автопробега губернатора от Надыма до Ноябрьска. В Надыме, где он побывал накануне, в зал не пустили кого-то из горожан, этот факт обсуждался в прессе. В Новом Уренгое Артюхов не допустил повторения ситуации и через соцсети пригласил жителей. У администрации города не осталось выхода – пустили всех желающих.

Дали высказаться недовольным, и одна из жительниц города сообщила губернатору, что не доверяет мэрии Нового Уренгоя. По ее словам, у местных чиновников есть привычка оскорблять людей. Губернатор не стал спорить и предложил ей обратиться к окружным чиновникам, которые сегодня вместе с ним приехали в газовую столицу.

В начале беседы с жителями Дмитрий Артюхов рассказал о перспективах Нового Уренгоя. Это новая детская поликлиника, радиология, хирургия. Новый бассейн, новые детские сады, аэропорт, который сегодня «стыдно показать гостям». Ремонт дорог. Также губернатор честно признался, что подрядчики и власти снова сорвали сроки сдачи учебно-производственного комбината, о котором ему пока нечего сказать.

Зал был полон. Жители держали таблички с вопросами – традиция президентских пресс-конференций – так, что глава региона сам смог выбрать тему вопроса.

Артюхов пытался сделать разговор с новоуренгойцами неформальным и понятным, шутил, один раз даже оборвал чиновника, который начал разговор о мусорном заводе с экономических терминов. Досталось и заместителю губернатора по вопросам строительства Андрею Воронову, который скептически отнесся к одной из инициатив жителя. «Вы почему с таким кислым лицом сидите, Андрей Валерьевич? 20 лет назад учились и больше не хотите учиться», – то ли в шутку, то ли в серьез заметил глава региона. Но в целом обошлось без резких замечаний в адрес подчиненных.

Новоуренгойцы подняли важные темы. В том числе непригодные для жилья участки для многодетных семей на болотах. А также – исключение семей, которые стали старше 35 лет, из жилищных программ. Губернатор напомнил, что правительство хочет вместо земли выдавать многодетным семьям денежную компенсацию. Но при этом Артюхов отметил, что болотистая местность – это специфика Ямала и других территорий здесь просто нет. Вторая тема заставила спикера разоткровенничаться: он признался, что губернаторы из других регионов уже высказали ему свое недовольство. Дело в том, что на Ямале вернули в жилищные программы те молодые семьи, которые встали в очередь в 2014 году и выпали из нее, когда им исполнилось 36 лет. Это нарушает принципы единства политики в государстве – другие регионы не могут себе такого позволить. Но ямальский губернатор оправдался перед коллегами – «у севера есть специфика».

А в это время зрители трансляции писали свои вопросы. Подписчики умоляли присутствующих или оператора спросить о том, почему в Новом Уренгое такие высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Люди приводили примеры из собственных квитанций, горячо обсуждали это в комментариях. Остался незаданным и еще один болезненный вопрос – это дефицит врачей в городе. «Один кардиолог на весь город», – написал и люди во время просмотра. «Невозможно попасть к узким специалистам», – поддержали тему другие. Отсутствие ответа от главы региона постарались компенсировать там же, в Сети. Депздрав Ямала со своего аккаунта в инстаграме предложил написать, где и каких специалистов не хватает в Новом Уренгое.

Политолог Андрей Ткаченко позитивно оценил встречу и заметил, что губернатор держался уверенно. Также, как ранее во время беседы через инстаграм. Эксперт сравнил эти способы коммуникации. «Он-лайн конференция губернатора имела успех, но только виртуального общения недостаточно. Губернатор должен увидеть все своими глазами, попробовать, ощутить, прочувствовать город. Артюхов сократил дистанцию, хотя это достаточно удивительно для человека, который славился технократизмом. Думаю, это ненавязанная модель – это некоторая трансформация его, как политика. Просто ему удобно общаться с людьми напрямую, ему это нравится», – рассуждает эксперт.

Традиционно в случае тесного общения с людьми есть риск полностью перейти на ручное управление и увязнуть в проблемах отдельных семей. Но, по версии Андрея Ткаченко, здесь такой проблемы пока нет. «Слушать людей нужно. Губернатор, который не разговаривает с людьми, обычно не может долго продержаться на посту», – говорит политолог.

Сегодня после встречи с жителями у губернатора должно было состояться совещание с окружными и муниципальными чиновниками в мэрии Нового Уренгоя. После этого поездка губернатора по территориям продолжится.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 14.08.19

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